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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1.25兆軍購條例三塊拼圖　卓榮泰重申：三顆好球缺一不可

記者陳家祥／台北報導

立法院27日第3度協商國防特別預算條例，但朝野最終仍沒有達成共識。對此，行政院長卓榮泰今（28日）赴立法院備詢前受訪說，還是要籲請國會能積極展開且完成各項協商，讓軍購的特別條例能夠早一天通過。他強調，整個軍購特別預算有三塊拼圖，缺一不可，要形成台灣之盾、引入高科技擊殺鏈，最重要的是國防相關產業自主發展，「換句話說，三顆好球才能遏止對方，缺一不可」。

▲▼行政院長卓榮泰報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備詢。（圖／記者劉耿豪攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者劉耿豪攝）

卓榮泰說，軍購的特別條例能夠早一天通過，「早一天的完成，就會減少一些外在因素的影響」。所以如果因受到外在因素影響而刻意拖延的話，會造成這事情更多不當的想像，並不必要，希望國內朝野各政黨都能積極因應這事情。

卓榮泰表示，整個軍購特別預算有三塊拼圖，缺一不可，就是要形成台灣之盾、引入高科技擊殺鏈，最重要的是國防相關產業自主發展，三塊拼圖缺一不可，「換句話說，三顆好球才能遏止對方，缺一不可」。

卓榮泰強調，政府是依照國家需求跟財政能力，跟對方國同意，完成這樣的內容，「我們相信的是國軍、國防部長時間的深入研究、分析所需，也希望提供我們的國家，包括美國在內，都能按照這時程提供給我國必要的國防自主能力及先進的國防武器」。

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