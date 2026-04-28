最重無期徒刑！31歲「白宮晚宴」槍手首出庭　被控暗殺川普未遂

▲美國白宮記者協會晚宴（WHCD）25日晚間驚傳槍響，現場一片混亂。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國白宮記者協會晚宴25日爆發槍擊，當時總統川普與多名重要內閣要員也都在現場。開槍的31歲嫌犯科爾·托馬斯·艾倫（Cole Tomas Allen）被指控意圖刺殺川普未遂，27日首次出現在華盛頓聯邦法庭上。他身著藍色囚服、雙手反銬於背後，由法警押送進出，若他被裁定罪名成立，最高將面臨無期徒刑。

一把霰彈槍3把刀全帶上

檢察官喬瑟琳·巴蘭亭（Jocelyn Ballantine）在法庭上披露，來自加州的艾倫抵達華府時隨身攜帶一把霰彈槍以及3把刀，企圖刺殺川普。執法人員事後在霰彈槍的槍膛內發現彈殼，確認槍枝確實曾開火。

除了謀刺總統的指控外，聯邦助理法官馬修·夏博（Matthew Sharbaugh）透露，艾倫還面臨非法跨州運輸槍械，以及在暴力犯罪過程中開槍等多項指控。

電腦碩士自稱無前科

面對一連串指控，艾倫在庭審期間幾乎全程保持沉默，僅向法庭表明自己持有電腦科學碩士學位。辯護律師特西拉·阿貝（Tezira Abe）也在庭上說明，其當事人此前從未有任何遭逮捕或定罪的紀錄。法官隨後下令將艾倫羈押至4月30日，屆時將再次召開聆訊，審酌是否依檢方請求繼續收押候審。

搭火車行兇前預訂飯店房間

根據當局的調查，艾倫事先謀畫周密，他從加州搭乘火車抵達華府，並在晚宴舉辦地點、位於華盛頓的希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）預訂了一間客房。

在宴會廳外傳出數聲槍響後，混亂之中他在安檢站附近遭到制伏，始終未能接近川普或其他出席賓客。

信件批川普是叛徒揚言要行動

案發後，代理司法部長托德·布蘭希（Todd Blanche）向媒體說明，調查人員判定艾倫行兇對象為川普的重要依據之一，是他在事發當晚發給家人的電子郵件。郵件內容批評川普是「叛徒」（traitor），並夾雜多處侮辱性詞語。

艾倫另外留下一份自我定義為「友善的聯邦刺客」的宣言，文中詳述針對川普政府多名高層官員的計畫，而這些官員彼時正身處宴會廳內。

後續更多罪名確定追加

哥倫比亞特區聯邦檢察長珍妮·皮洛（Jeanine Pirro）在庭審結束後向在場媒體證實，司法單位將持續對艾倫提出其他指控。