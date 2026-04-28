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社會 社會焦點 保障人權

快訊／邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市警局傳出性騷案，一名二線三星警官遭爆對女警開黃腔，甚至假借邀約爬山名義，帶女警「開房間泡湯」，全案曝光後市警局展開調查，今(28日)針對該名警官記一大過，並追究相關人員考監責任，同時將其調整為非主管職務，並將全案移送懲戒法院；而該員所屬分局督察組長也被拔官，確認無法擔任督察相關職務，改調交通組長。

▲▼ 高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，該名警官被控對女部屬言語性騷，甚至假借邀約爬山，待女警赴約後才發現竟只有與該名警官單獨2人，隨後還被帶往溫泉會館開房間泡湯；女警不甘受辱，當場嚴詞拒絕，並憤而舉報性騷擾及職場霸凌。

全案曝光後引起警界一片譁然，而該名警官原定將於今年7月退休，爆出性騷案後急忙申請於6月「提早閃人」。

市警局今也針對這起性騷案於25日召開性平會議，今公布懲處，表示經分局性騷審議委員會審議完成，該案適用性騷擾防制法，該員為幹部卻言行失檢，嚴重影響警譽，本局即刻採取最嚴厲處置：

第一、行政重懲，記一大過並追究相關人員考監責任
第二、調整為非主管職務
第三、全案移送懲戒法院

市警局指除，於懲戒期間自屆退日起先行停職，無法如期退休；而該員所屬分局督察組長也一同遭拔官，確認無法擔任督察相關職務，改調交通組長。市警局強調，本局絕不護短，並嚴懲究辦。

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