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以色列防長嗆「真主黨在玩火」！　警告黎巴嫩：不要放任恐怖組織

▲▼以色列國防部長卡茲（Israel Katz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列國防部長卡茲（Israel Katz）警告黎巴嫩不要繼續放任真主黨。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

中東情勢在停火協議期間持續惡化，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）27日與聯合國黎巴嫩問題特別協調員亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）會面時發出嚴厲警告，直指真主黨是在「玩火」，如果黎巴嫩政府持續放任真主黨，戰火將摧毀黎巴嫩。

根據CNN報導，以色列國防部宣布，卡茲在會談中措辭強硬地表示，「真主黨領導人·卡西姆（Naim Qassem）正在玩火，而黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）正在拿黎巴嫩的未來做賭注。」

卡茲明確表態，只要黎巴嫩持續朝以色列軍隊與位於邊境的加利利定居點開火，就不實現真正的停火。他警告，如果黎巴嫩政府繼續在「恐怖組織真主黨的陰影下尋求庇護」，那麼戰火將會全面爆發，最終將焚燒黎巴嫩著名的雪松林。

儘管以黎雙方已宣布停火，但雙方在邊境的武裝衝突仍未停歇，甚至互控對方破壞停火協議。黎巴嫩衛生部指出，26日是停火協議生效以來最血腥的一天，全國共有14名平民喪生。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後向軍方高層強調，以色列在目前的停火協議架構下，仍被允許繼續作戰。他指出，「我們的戰爭目標尚未達成，我們目前正在安全區內、安全區以北以及利塔尼河（Litani river）以北發動攻擊。」

納坦雅胡並稱，以色列在停火協議中保有「戰略主動權」，能隨時阻撓任何迫在眉睫或潛在的威脅，「這份與美國及黎巴嫩政府達成的協議，賦予了我們在必要時行動的自由。」

 
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