美國花生0關稅輸台　農業部：台產口感香氣有優勢

▲農業部政務次長胡忠一。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台美貿易協定（ART）簽署，未來美國花生將以零關稅優勢進口台灣，恐衝擊農民生計。農業部表示，美國花生占總體進口量不到1%，主要競爭對手是印度、阿根廷等國，國產花生口感好、香氣佳且有競爭力，農業部會透過300億農安基金，同步進行產業結構調整，導入收購濕莢花生與集團產區優惠與輔導轉作等措施，提升台灣花生附加價值。

隨著ART簽署，未來美國花生進口台灣，未來美國花生將以零關稅與豁免特別防衛措施（SSG）」優勢進口台灣，預估去殼進口美國花生價格預估將低到每公斤47 元，台灣花生價格則在150至160元，引發台灣農民擔憂。

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農業部政務次長胡忠一今（28日）指出，落花生屬於ART項目，台灣每一年配合進口量約5235公噸，目前進口國家以印度佔約42%最多，其次為阿根廷22%、巴西10%，去年美國進口僅1%，未來美國花生必須與其他國家競爭，而目前國產花生市佔率達75%，故國產花生產業仍是很有競爭力。

胡忠一也舉日本稻米為例，日本稻米售價是全世界最貴，但開放稻米進口後也沒有被打倒，美國進口花生以去殼為主，以每公斤47元進口，國產花生剝開後一公斤約150至160元，但國內花生加工業者不會看價格，美國進口花生口感與香氣與國產花生不一樣，相信業者會選擇消費者要的。

不過，胡忠一也坦言，未來若開放美國花生進口，預估將有2到3成種植花生農民受影響，農業部已經做好各項準備，包括協助產業升級轉型與提升附加價值，讓台灣花生成為國人最好的選擇，包括鼓勵與協助農民有轉作甘薯、毛豆等高附加價值農作物，因為這些農作物目前出口競爭強且有亮麗成績。

此外，胡忠一指出，ART還要送立法院審議，預估今年恐怕不會通過，農業部已經做好準備，300億農安基金，就是用來協助產業結構調整，支持產業轉型，也會推動「花生濕莢交易」並建立「自動化乾燥中心」，翻轉目前農民需自行曝曬花生的現狀。