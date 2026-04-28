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遭「噁男留言性騷」仍奪全大運金牌！跆拳女將黃映瑄：我已經忘記

跆拳好手黃映瑄今在全大運踢下金牌完成二連霸。（翻攝自Instagram @__ntsuper）

▲跆拳好手黃映瑄在全大運踢下金牌完成二連霸。（翻攝自Instagram @__ntsuper）

圖文／鏡週刊

國立體育大學跆拳道隊員黃映瑄日前在臉書遭一票噁男留言公然性騷，校方以協助報案，昨（27日）她在全大運公開女生組46公斤級踢下金牌，完成二連霸，談到性騷事件她坦言當下會很生氣，但已經學會轉念，畢竟她也不認識這些人，「反正他們必須接受面臨的處分」。

全國大專院校運動會近日在桃園中央大學登場，昨日登場的賽事包括跆拳道對打公開女生組46公斤級的賽事，曾獲全大運金牌、世大運銀牌的體大好手黃映瑄，上午因為對手澎湖科大陳柔蓁被判失格而晉級，下午先後擊退弘光科大蔡依珊、彰化師大范羽喬，順利奪下金牌，成功在全大運二連霸。

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日前體大跆拳道隊貼文介紹黃映瑄的資歷，意外引來許多陌生人士留言公然性騷，引發軒然大波，校方已向警方報案，警方也正追查留言者IP，黃映瑄的經紀公司也委任律師採取法律行動。由於事發當下黃映瑄正在為全大運備戰，因此婉拒媒體採訪，昨天也是她首度公開現身回應性騷事件。

跆拳好手黃映瑄今在全大運踢下金牌完成二連霸。（翻攝自Instagram @__ntsuper）

▲黃映瑄無懼網路性霸凌，勇奪金牌2連霸。（翻攝自Instagram @__ntsuper）

轉念不想、不看留言　黃映瑄前進亞錦賽盼踢進亞運

《中央社》報導，黃映瑄透露一開始看到留言的時候很不舒服、非常生氣，但身邊很多人都給她鼓勵，經紀人告訴她不必一個人面對所有事，讓她非常感動。

有了眾人的陪伴，黃映瑄也學會轉念，因為她也不認識那些留言的人，幹嘛要在乎他們的看法？她說自己現在已經完全忘記這件事，也不會特別看留言，反正那些人必須接受該面臨的處分。

在全大運二連霸後，黃映瑄將代表台灣前往蒙古參加跆拳道亞錦賽，之後將力拚9月的名古屋亞運國內選拔賽，還未站上過亞運舞台的她非常期待，很想試試看，希望盡全力面對每次訓練、以最佳狀態迎接比賽。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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