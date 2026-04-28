台南母子3屍詭留26萬現金　高大成點出關鍵

▲死者3人同住於偏遠山區小徑旁，地處人煙罕至。（記者林東良翻攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名女子26日接到母親電話，交代她27日「務必回家」，怎料隔天踏進左鎮家門，竟驚見母親、姊姊和弟弟死亡多時，一旁還留有26萬元現金。對此，法醫高大成分析，現場遺留含「磷」農藥將是全案調查重點，辦案人員應留意釐清是否有「加工輕生」嫌疑。

母親前一天交代務必回家 竟是返家幫至親收屍

台南左鎮區二寮里27日發生一家三口陳屍案，死者是59歲婦人及40歲女兒、34歲兒子，3人同住左鎮山區，地點偏遠、人煙罕至，平時靠簡易農作維生。不過，嫁出去的二女兒前一晚接到母親電話，叮囑她隔日「務必回家」，沒想到竟是回家收屍。

警方調查發現，現場留有遺書、農藥瓶，原先研判無外力介入，應是死者3人積欠卡債、家境貧困而發生憾事。不過，現場卻詭異發現26萬現金，與遺書提到的債務問題有出入，讓這起悲劇更添疑點。

高大成指含磷農藥是關鍵 要嚴謹釐清有無加工輕生嫌疑

對此，高大成分析，這類案件往往跟長期累積壓力有關，檢警可先釐清死者近期是否遇到投資或重大財物變故，同時應確認農藥瓶上的指紋來源，嚴謹排除是否有「加工輕生」嫌疑。

高大成指出，現場遺留的農藥含「磷」，對人體來說是劇毒，只要喝下半小時內就會死亡，而且這類中毒身亡，瞳孔不會放大，而是會「縮小」，並伴隨嘴唇發紫、臉色蒼白，化驗胃部殘留物，應能很快釐清死因。

▲法醫高大成。（圖／記者游瓊華翻攝）

地方人士透露一家靠農作零工維生 住處老舊條件清苦

地方人士表示，這家人10多年前搬至當地，平日以農作與零工維生，生活相當困苦。子女偶爾替鄰居劈竹子賺取收入，住處則為簡易竹構，多處以繩索綁固，屋況老舊，推測經濟條件十分清苦拮据。

目前警方已封鎖現場進行採證，將持續調查相關背景及26萬元現金由來，進一步釐清確切死因。

▼死者一家生活困苦，平時居住在簡陋竹寮。（記者林東良翻攝，下同）

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