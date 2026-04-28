遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢　內行教這招解決

▲網友分享赴日買調理機返台，因零件遭海關安檢扣留，導致整台設備無法使用。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

一名女網友近日在日本購買食物調理機，打算帶回台灣使用，未料因攜帶方式不符飛安規定，導致關鍵零件在機場遭扣留，整台機器形同報廢，讓她相當懊惱。對此，內行人透露，若計畫在日本購買家電產品帶回台灣，應盡量維持原廠未拆封狀態，通常可直接整箱託運帶回，較不容易產生問題。

原PO在社群平台Threads表示，她最近在日本買了一台食物調理機，返程前還特地將內含鋰電池的部分拆下並隨身攜帶，其餘機身原本預計辦理託運。然而在機場報到時，因托運行李超重，她臨時將底座放進手提行李中，未料在安檢時被攔下。

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原PO進一步說明，由於底座內部裝有金屬刀片，屬於飛航安全管制物品，不得隨身攜帶，結果在安檢過程中被直接扣留。失去刀片後，整台調理機無法正常使用，形同報廢，讓她當場相當崩潰。事後只能透過台灣代理商另行購買配件，額外花費約新台幣500元，徒增成本。

貼文引發討論，有過來人分享，自己也曾誤將含刀片的設備放入手提行李，遭海關沒收零件；也有人表示，曾在日本機場被要求重新辦理託運，將刀片部分改為托運、電池則隨身攜帶，程序繁瑣險些延誤行程。

另一方面，也有熟悉規定的旅客提醒，若在日本購買家電產品，應維持原廠未拆封狀態，通常可直接整箱託運帶回，較不容易產生問題。有網友分享親身經驗指出，「整台未拆封放入行李箱託運通常沒問題」，甚至有人一次攜帶多台成功通關。此外，部分日本店家也會標示商品可整箱託運，提供消費者參考。

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