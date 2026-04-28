　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢　內行教這招解決

內行人提醒，若計畫在日本購買家電產品帶回台灣，應盡量維持原廠未拆封狀態。（示意圖／侯世駿攝）

▲網友分享赴日買調理機返台，因零件遭海關安檢扣留，導致整台設備無法使用。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

一名女網友近日在日本購買食物調理機，打算帶回台灣使用，未料因攜帶方式不符飛安規定，導致關鍵零件在機場遭扣留，整台機器形同報廢，讓她相當懊惱。對此，內行人透露，若計畫在日本購買家電產品帶回台灣，應盡量維持原廠未拆封狀態，通常可直接整箱託運帶回，較不容易產生問題。

原PO在社群平台Threads表示，她最近在日本買了一台食物調理機，返程前還特地將內含鋰電池的部分拆下並隨身攜帶，其餘機身原本預計辦理託運。然而在機場報到時，因托運行李超重，她臨時將底座放進手提行李中，未料在安檢時被攔下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步說明，由於底座內部裝有金屬刀片，屬於飛航安全管制物品，不得隨身攜帶，結果在安檢過程中被直接扣留。失去刀片後，整台調理機無法正常使用，形同報廢，讓她當場相當崩潰。事後只能透過台灣代理商另行購買配件，額外花費約新台幣500元，徒增成本。

貼文引發討論，有過來人分享，自己也曾誤將含刀片的設備放入手提行李，遭海關沒收零件；也有人表示，曾在日本機場被要求重新辦理託運，將刀片部分改為托運、電池則隨身攜帶，程序繁瑣險些延誤行程。

另一方面，也有熟悉規定的旅客提醒，若在日本購買家電產品，應維持原廠未拆封狀態，通常可直接整箱託運帶回，較不容易產生問題。有網友分享親身經驗指出，「整台未拆封放入行李箱託運通常沒問題」，甚至有人一次攜帶多台成功通關。此外，部分日本店家也會標示商品可整箱託運，提供消費者參考。

延伸閱讀
王俐人再戰直播瑜珈拉筋「汗水濕透」　霸氣回擊年齡酸民：叫我姐姐！
49歲王俐人超辣直播爆紅　何妤玟婉拒跟進首發聲「我不OK」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／超強！雷霆4比0橫掃晉級第2輪
快訊／阿Sa宣布結婚了！
最後4小時！粿王不倫願賠百萬　關鍵在「判決書要不要公開」
山本由伸最亂一戰！4保送釀禍　挨逆轉3分砲、連5場QS中斷
「新竹拿掉科學園區剩什麼？」惹議　管中閔道歉：表達不夠清楚
快訊／台南母子3屍　初判死因曝
男友也是警察…28歲女警「明年結婚」遭遊覽車輾斃
蔣萬安身家曝光！　李四川存款逾2千萬、11筆小琉球土地信託

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵月台門今於新竹站動工　「耗資20.5億」2028年全線完工

飛日本注意！行動電源新規定上路　不能用、不能充7大規定

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢　內行教這招解決

中華電信基金會培育小導演8年破200部短片　教孩童運用數位科技築夢

勞動節連假省道易塞路段一次看　觀光車潮估周五起湧現

王俐人「女偶像變大尺度網紅」　49歲翻紅史一次看！

「新竹拿掉科學園區剩什麼？」惹議　管中閔道歉：表達不夠清楚

微風提出異議「質疑北車商場案提前洩露」　台鐵：依程序辦理中

照片藏神秘小精靈！武陵農場驚現「超萌小屁屁」　視力2.0才看得到

華航再度攜手法朋推機上甜點　5月起台灣出發全航線吃得到

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

不滿抽菸！上海迪士尼遊客遭壯漢毆打

高鐵月台門今於新竹站動工　「耗資20.5億」2028年全線完工

飛日本注意！行動電源新規定上路　不能用、不能充7大規定

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢　內行教這招解決

中華電信基金會培育小導演8年破200部短片　教孩童運用數位科技築夢

勞動節連假省道易塞路段一次看　觀光車潮估周五起湧現

王俐人「女偶像變大尺度網紅」　49歲翻紅史一次看！

「新竹拿掉科學園區剩什麼？」惹議　管中閔道歉：表達不夠清楚

微風提出異議「質疑北車商場案提前洩露」　台鐵：依程序辦理中

照片藏神秘小精靈！武陵農場驚現「超萌小屁屁」　視力2.0才看得到

華航再度攜手法朋推機上甜點　5月起台灣出發全航線吃得到

快訊／超強！雷霆4比0橫掃太陽晉級第2輪　SGA轟31分8助攻射日

高鐵月台門今於新竹站動工　「耗資20.5億」2028年全線完工

沈伯洋再拋1漫畫回擊蔣萬安鬼滅哏　嗆：哏有很多、論壇應有3重點

張麗善率隊北上力爭突破 　雲林斗六鐵路立體化獲交通部審查「修正後通過」

飛日本注意！行動電源新規定上路　不能用、不能充7大規定

快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友：恭喜我嫁你，恭喜你娶我

快訊／來得太晚！「洋基救星」柯麥隆　奪PLG單周MVP

《浪漫滿屋》女星宣布懷孕「一次就中」：演藝圈最高齡產婦

花蓮地方型SBIR徵件啟動！最高補助100萬　助攻產業升級

日央不升息卻「轉鷹」！通膨預測飆破目標　日股下跌、債市觀望

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

生活熱門新聞

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

梅雨季將登場　首波鋒面下周到

遭連長罵死日本鬼子　役男：絕不和解

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

王俐人心中永遠的痛！　「顧慮太多」沒見後一面

王俐人遭圍剿！名嘴怒槓酸民：先照鏡子

收整張寫滿超長備註　老闆幽默神回

宮廟捐獻名錄驚見NONO　網揪「夫妻同框」沒離婚

外國女友「買爆一堆MIT神物」　男友：比台人還懂

營長播《八佰》被罰　Cheap：主角是國軍

9:00進公司「同事集體盯手機」　他驚喊：近一個月都這樣

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

客報警「抓越南外送員」嗆遣返　警到場打臉

更多熱門

相關新聞

印尼火車追撞「列車頭穿入車廂」釀7死　驚悚畫面曝

印尼火車追撞「列車頭穿入車廂」釀7死　驚悚畫面曝

根據《BBC》報導，印尼國家鐵路公司通報，一起列車追撞事故於昨（27）日晚間在勿加泗東站發生，造成至少7人死亡，另有數十名乘客受傷送醫。

收整張寫滿超長備註　老闆幽默神回

收整張寫滿超長備註　老闆幽默神回

NASA計畫2033年「殖民月球」！

NASA計畫2033年「殖民月球」！

35歲孕婦吃冰箱剩菜「3月後逝世」　專家點名1細菌

35歲孕婦吃冰箱剩菜「3月後逝世」　專家點名1細菌

達人曝南韓搭地鐵5大潛規則　「這位子」空著也別坐

達人曝南韓搭地鐵5大潛規則　「這位子」空著也別坐

關鍵字：

Threads食物調理機周刊王

讀者迴響

熱門新聞

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

國民黨老將宣布脫黨參選

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

剛扶正吳卓源「朱軒洋爆私會混血女星」

亞洲首富千金招待蕾哈娜

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

沈伯洋台北隊陣容曝　Cheap傻眼：大罷免夢幻隊？

王俐人遭批體無完膚李明川力挺「不然你咬我啊！」

日圓跌回56年前！　專家列2主因「台灣也有中」

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面