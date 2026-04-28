　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飛機餐別選一般餐！內行改點「這道」　菜色多還更好吃

網友分享飛機上的餐點大人也可以選擇兒童餐。（圖／AI示意圖）

▲原PO分享搭機改選兒童餐經驗，認為菜色更豐富、份量充足且口感更佳。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

搭飛機可以選別種餐點！一名女子近日透過社群平台Threads發文分享搭機經驗時指出，她在訂位時特別選擇「兒童餐」，實際用餐後對內容感到驚喜。貼文曝光後，不少網友也分享用餐經驗，直言份量較多，口感也比一般飛機餐更好。

她提到，上機後由空服員送上的兒童餐內容豐富，主餐為起司肉醬麵，搭配一盒蔬果及一罐百分之百果汁。麵食中包含紅蘿蔔、青花菜、香腸與番茄等配料，整體呈現色彩鮮明，讓她直呼「今天看到飛機餐的兒童餐超喜歡的！超可愛！大家可以去訂。而且每次主題都會不一樣！」她也補充說明，航空公司提供的兒童餐並未限制僅兒童可選，大人同樣可以預訂，且每次供應的菜色可能有所變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關貼文曝光後，引發不少網友討論，「天啊我現在才知道原來空中不是跟陸地一樣有限制年齡，原來大人也能點兒童餐」、「空姐：這班飛機有103個兒童餐，有譜嗎？」「跟我上次星宇一模一樣，地勤問一次劉小姐兒童餐嗎？上了飛機空少問一次劉小姐兒童餐嗎？」、「兒童餐比食正餐來得飽足不多不少剛剛好，有些還說吃兒童餐給別人取笑」、「我女兒上次點兒童餐，但是她在香港機場等轉機時吃太多，所以變成上機後，我得幫她吃兒童餐，加上我自己的一般餐……兩種餐點相比，兒童餐真的比較好吃」。

此外，也有網友分享過往經驗，指出部分航班的兒童餐甜點內容豐富，甚至曾提供哈根達斯冰淇淋，且兒童餐通常會優先送達。綜合多數意見，不少旅客認為兒童餐在口感與整體設計上優於一般成人餐，逐漸成為搭機時的另一種選擇。

延伸閱讀
花錢做頭髮被當免費模特！還遭設計師嫌「怎麼沒化妝」　釣出一票苦主
生日玩笑釀血案！男不滿被蛋糕抹臉　怒開槍射殺3友
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
疾管署：日本旅遊疫情警示「提升至第一級」
女警遭輾斃　譚艾珍哀痛：還在等著喝喜酒啊
快訊／女警男友悲痛蹲地　20歲肇事女現身殯儀館
台灣Lexus「全新大改款ES房車」上市　4車型售價公布
讚黃國昌最好戰友　李四川：當選新北市長會人才共治、努力延攬
快訊／記憶體大廠賺翻！獲利強勁爆發
李四川勝出　黃國昌：我跟民眾黨全力輔選

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吳昕陽關鍵一役勝出！挺過氣爆陰霾「新光三越奪北車經營權」

夏天到了！大胸女生「1穿搭」超困擾　大票共鳴：看起來超色情

勞動節連假蘇花路廊雙向交通尖峰時段曝！　行車攻略一次看

百萬人求開單！北市「仙氣女警」夜市執勤爆紅　本尊IG曝光

飛機餐別選一般餐！內行改點「這道」　菜色多還更好吃

65歲以上長者肺炎風險飆4倍　醫師揭6大關鍵...守住生命防線

王俐人扛千萬債豁出去！他「指1事」驚喊猛：態度令人佩服

1年換10工作！文組妹嘆出社會頻受挫　網推2條路：試用期過就穩了

北一女遭控霸凌派遣工　校方否認：已要求廠商遵循勞動法令

準到發毛！從消費習慣看你的「金錢人格」　心理分析這類人容易陷入財務陷阱

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

吳昕陽關鍵一役勝出！挺過氣爆陰霾「新光三越奪北車經營權」

夏天到了！大胸女生「1穿搭」超困擾　大票共鳴：看起來超色情

勞動節連假蘇花路廊雙向交通尖峰時段曝！　行車攻略一次看

百萬人求開單！北市「仙氣女警」夜市執勤爆紅　本尊IG曝光

飛機餐別選一般餐！內行改點「這道」　菜色多還更好吃

65歲以上長者肺炎風險飆4倍　醫師揭6大關鍵...守住生命防線

王俐人扛千萬債豁出去！他「指1事」驚喊猛：態度令人佩服

1年換10工作！文組妹嘆出社會頻受挫　網推2條路：試用期過就穩了

北一女遭控霸凌派遣工　校方否認：已要求廠商遵循勞動法令

準到發毛！從消費習慣看你的「金錢人格」　心理分析這類人容易陷入財務陷阱

快訊／台南28歲女警遭輾斃！檢初步相驗：死因為粉碎性顱腦創傷

吳昕陽關鍵一役勝出！挺過氣爆陰霾「新光三越奪北車經營權」

美女主播突被攔下！路人「妳比姓夏的年輕」當面全說了 她應對EQ超高

外國女遊客「輪流脫褲」嗨露私密處！　搭泰國嘟嘟車脫序畫面曝

李四川代表藍白戰新北市長　侯友宜：我一直對他有信心

塔克再見安打！漸漸融入道奇　羅伯斯以大谷舉例：他剛來更內斂

又是開ACC輔助系統惹禍！國道緩撞車又挨撞　肇事白車慘狀曝

白敬亭同劇男星爆「感情詐騙」！閃婚女強人再離婚　強分一半家產

武廟商圈「無主透天」欠稅淪法拍　三拍底價剩606萬

打到「奪命書生」也服氣　布克：SGA過去兩季打出聯盟最好的水準

【鸚鵡最狠的詞：壞壞】想看鸚鵡寶寶結果先被擋門警告XD

生活熱門新聞

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

梅雨季將登場　首波鋒面下周到

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢

遭連長罵死日本鬼子　役男：絕不和解

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

9:00進公司「同事集體盯手機」　他驚喊：近一個月都這樣

收整張寫滿超長備註　老闆幽默神回

王俐人心中永遠的痛！　「顧慮太多」沒見後一面

王俐人遭圍剿！名嘴怒槓酸民：先照鏡子

宮廟捐獻名錄驚見NONO　網揪「夫妻同框」沒離婚

日唐吉訶德「1罐20元」台灣賣1580　真相曝光

外國女友「買爆一堆MIT神物」　男友：比台人還懂

營長播《八佰》被罰　Cheap：主角是國軍

更多熱門

相關新聞

1年換10工作！文組妹嘆出社會頻受挫　網推2行業翻身

1年換10工作！文組妹嘆出社會頻受挫　網推2行業翻身

一名網友近日在Dcard發文分享自身求職經驗，提到自己為文組科系畢業，進入職場後卻始終找不到適合方向，導致短時間內頻繁更換工作，一年內更換多達10份職務，引發網友熱議。

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢

遊日扛「1電器」回台遭扣留！她崩潰：等於報廢

印尼火車追撞「列車頭穿入車廂」釀7死　驚悚畫面曝

印尼火車追撞「列車頭穿入車廂」釀7死　驚悚畫面曝

收整張寫滿超長備註　老闆幽默神回

收整張寫滿超長備註　老闆幽默神回

NASA計畫2033年「殖民月球」！

NASA計畫2033年「殖民月球」！

關鍵字：

Threads飛機餐兒童餐周刊王

讀者迴響

熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

國民黨老將宣布脫黨參選

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友

亞洲首富千金招待蕾哈娜

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面