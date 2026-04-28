飛機餐別選一般餐！內行改點「這道」　菜色多還更好吃

▲原PO分享搭機改選兒童餐經驗，認為菜色更豐富、份量充足且口感更佳。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

搭飛機可以選別種餐點！一名女子近日透過社群平台Threads發文分享搭機經驗時指出，她在訂位時特別選擇「兒童餐」，實際用餐後對內容感到驚喜。貼文曝光後，不少網友也分享用餐經驗，直言份量較多，口感也比一般飛機餐更好。

她提到，上機後由空服員送上的兒童餐內容豐富，主餐為起司肉醬麵，搭配一盒蔬果及一罐百分之百果汁。麵食中包含紅蘿蔔、青花菜、香腸與番茄等配料，整體呈現色彩鮮明，讓她直呼「今天看到飛機餐的兒童餐超喜歡的！超可愛！大家可以去訂。而且每次主題都會不一樣！」她也補充說明，航空公司提供的兒童餐並未限制僅兒童可選，大人同樣可以預訂，且每次供應的菜色可能有所變化。

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相關貼文曝光後，引發不少網友討論，「天啊我現在才知道原來空中不是跟陸地一樣有限制年齡，原來大人也能點兒童餐」、「空姐：這班飛機有103個兒童餐，有譜嗎？」「跟我上次星宇一模一樣，地勤問一次劉小姐兒童餐嗎？上了飛機空少問一次劉小姐兒童餐嗎？」、「兒童餐比食正餐來得飽足不多不少剛剛好，有些還說吃兒童餐給別人取笑」、「我女兒上次點兒童餐，但是她在香港機場等轉機時吃太多，所以變成上機後，我得幫她吃兒童餐，加上我自己的一般餐……兩種餐點相比，兒童餐真的比較好吃」。

此外，也有網友分享過往經驗，指出部分航班的兒童餐甜點內容豐富，甚至曾提供哈根達斯冰淇淋，且兒童餐通常會優先送達。綜合多數意見，不少旅客認為兒童餐在口感與整體設計上優於一般成人餐，逐漸成為搭機時的另一種選擇。

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