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列車頭穿入車廂！印尼火車追撞「至少7死數十傷」　驚悚畫面曝

印尼發生火車追撞事故。（圖／達志／美聯社）

▲印尼發生火車追撞事故，後一輛火車頭撞入前一輛車廂裡。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

根據《BBC》報導，印尼國家鐵路公司通報，一起列車追撞事故於昨（27）日晚間在勿加泗東站發生，造成至少7人死亡，另有數十名乘客受傷送醫。

事故涉及一列通勤電聯車（KRL Commuter Line）與長途列車阿爾戈布羅莫安格列克號列車。官方指出，KRL在行經途中因前方發生事故而停駛，隨後遭後方同向行駛的長途列車追撞，導致車廂嚴重受損。

印尼國鐵表示，初步統計顯示，事故已造成7名KRL乘客死亡，另有數十人受傷，其中38人已被送往當地4家醫院接受治療。事故發生後，警消與救援人員緊急進入車廂展開救援，仍有部分乘客一度受困於變形車廂中。

印尼火車追撞釀4死。（圖／達志／美聯社）

▲目前已釀7死。（圖／達志／美聯社）

據了解，事故發生前，一列KRL疑似因前方軌道上有車輛卡住而停車，導致後方列車未能及時反應而發生追撞。目擊者指出，撞擊力道猛烈，長途列車車頭甚至穿入KRL車廂內部，造成後段車廂損毀嚴重，尤其女性專用車廂受創最為明顯。

有乘客回憶，事發當下車廂劇烈震動，現場傳出尖叫聲，部分乘客倉皇逃生。救援單位隨後動員警力與搜救人員，持續進行破壞車體與搜救作業，以加速救出受困民眾。

印尼國鐵對此事故表達哀悼，並向罹難者家屬致意，同時強調目前將全力處理傷患救治與後續調查工作。相關單位仍在釐清事故原因與責任歸屬。

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