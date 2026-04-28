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降低年費門檻　蘋果推出App Store「12個月分期」訂閱方案

▲▼蘋果 App Store。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果針對 App Store 訂閱機制再度調整，推出「12 個月承諾期」的新型方案，主打以月繳方式分攤年度費用，降低用戶一次性付款壓力，同時維持長期訂閱的價格優惠。

蘋果於美國時間 4 月 27 日宣布，開發者即日起可透過 App Store Connect 建立此類訂閱方案，並可在 Xcode 中進行測試，預計將隨後續系統更新正式向用戶開放。

年約改月付　降低付款門檻

新機制本質上仍屬年度訂閱，用戶需承諾 12 個月使用期，但付款方式改為按月收費。對開發者而言，能提供接近年費的優惠價格；對用戶來說，則可減輕一次付清的負擔，提高訂閱意願。

可取消但須履約　機制更透明

在使用規則上，用戶可隨時取消訂閱，但取消僅代表不再續訂，仍需完成已承諾的 12 期付款。蘋果也強調資訊透明化，系統將清楚顯示已完成與剩餘期數，並在續訂前透過電子郵件及推播提醒用戶。

系統更新後上線　部分市場暫不支援

此功能預計將隨 iOS 26.5 及其他平台版本更新推出，用戶裝置至少需升級至 iOS 26.4、iPadOS 26.4、macOS Tahoe 26.4、tvOS 26.4 或 visionOS 26.4 以上版本。不過，目前美國與新加坡尚未支援此項功能，蘋果尚未公布具體開放時程。

隨著訂閱經濟持續擴張，蘋果透過「年約月付」模式在價格與彈性之間取得平衡，既協助開發者提升長期收入穩定性，也讓用戶在負擔與選擇上擁有更多彈性，後續市場接受度仍有待觀察。

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