出獄秒捧99萬現金買毒　台南男「孝心」求交保被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）先前因販毒案件，被判刑入監，沒想到他假釋期滿出監之後，竟拿出99萬餘元現金購買毒品，結果再次觸法被捕。阿哲以想奉養母親為由，希望獲得交保的機會，但台南地院法官仍裁定延長羈押2個月。

▲阿哲自稱深感懊悔，想交保陪伴照顧雙親，但法官沒有裁准。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

裁判書中記載，阿哲主張在羈押期間已有深刻悔悟，自己的行為對家人造成壓力及經濟負擔，他感到很懊悔，由於家中經濟負擔龐大，父兄都無法長期在家照顧母親，自己也身患疾病，不知道何時會發病，所以想用剩下不多的時間陪伴照顧年邁雙親，同時也保證不會再犯、不會逃亡，希望能獲得交保的機會。

但台南地院法官認為，販賣第二級毒品罪在我國是重罪，阿哲除了因為本案面臨重責之外，他先前涉犯販毒案件，被判刑入監，直到今年1月才縮刑期滿假釋出監，沒想到出監沒多久，他便拿出99萬多元現金購買毒品，犯下本案。

法官表示，阿哲經濟實力不差，否則不可能輕易拿出99萬元現金購買毒品，本院客觀上可合理判斷阿哲有逃亡動機，並得以預期他逃匿規避審判程序進行及刑罰執行的可能性很高，國家刑罰權難以實現的危險比較大，有相當理由足夠認定他有逃亡之虞，刑事訴訟法第101條第1項第3款之羈押原因仍然存在。

最終，法官裁定駁回阿哲的請求，並延長羈押2個月。全案仍可抗告。