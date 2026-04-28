快訊／雲林斗六平房清晨竄火！　母子受困屋內雙亡

▲雲林斗六湖山路民宅火警，母子雙亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林斗六市湖山路一處住宅平房今(28日)清晨5時18分傳出火警，警消獲報後立即出動11車、21人到場灌救，現場確認屋內有2人受困，經射水搶救後，於5時43分在屋內發現92歲行動不便的林姓老婦、以及60歲的林姓男子，2人為母子關係，均已明顯死亡。

警消指出，現場火勢於5時54分撲滅，燃燒面積約30平方公尺，起火原因仍待釐清，本案已通報雲林縣政府民政處、社會處及斗六市公所協助相關善後及關懷事宜。