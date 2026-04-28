宮廟捐獻名錄驚見NONO、朱海君！　網揪「夫妻同框」根本沒離婚

▲NONO、朱海君一度傳出婚變，引發外界關注。（圖／翻攝朱海君IG）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人NONO（陳宣裕）涉性侵案，與妻子朱海君的婚姻狀況備受關注，一度傳出兩人已經離婚。不過，有網友近日進香時，意外發現夫妻倆姓名同時出現在宮廟捐獻名錄上，引發熱議。

網友宮廟進香見芳名錄 驚見夫妻連名捐1.2萬壽麵

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有網友在Threads發文透露，他陪母親來宮廟進香，結果看到芳名錄上寫著「陳宣裕、朱海君」共同捐獻1萬2000元的壽麵，讓他忍不住痛批：「看到一個犯罪者的名字，這種事做再多，也無法彌補你的罪過。」

貼文曝光後，湧入3.4萬人按讚、超過670則留言、上千次轉發。許多網友紛紛留言，「還沒離婚？也是很佩服朱海君欸」、「單寫陳宣裕可能還不會發現，謝謝用本名出道的朱海君」、「到底為什麼朱海君還願意跟nono在一起」、「他們兩個的名字還寫在一起，表示根本還沒離婚？」

連名捐獻掀兩派論戰 有人質疑也有人喊一碼歸一碼

不過，也有人緩頰，「一碼歸一碼」、「犯罪歸犯罪，犯罪就不能捐助？」、「我要來逆風一下，雖然他犯了罪，但神明是公平對待每個人，不能剝奪他信仰媽祖的權利。如果他再次犯罪，媽祖一樣會懲罰他的。」

原PO：若已誠心向被害者道歉 彌補行為或許不會令人反感

對此，原PO也回應，如果NONO願意誠心的跟被害者道歉，那現在做這些額外像彌補的行為，就比較那麼引人反感。如今「連名捐獻」曝光，也讓兩人婚姻狀況再受關注。

▼NONO陳宣裕。（圖／記者徐文彬攝）