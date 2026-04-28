蔡英文「東海講座」報名癱瘓網站　柯文哲講座停辦

▲蔡英文講座「政治，離我們很遠嗎？」（圖／翻攝臉書/東海大學政治學系 THUPS）

記者葉國吏／綜合報導

前總統蔡英文5月14日在東海大學演講，講述執政8年的實務觀察，185個名額瞬間秒殺、甚至讓系統當機。反觀，前民眾黨主席柯文哲，原訂在5／30的講座卻遭停辦，引發小草質疑。

東海大學政治系學會邀請蔡英文以「政治，離我們很遠嗎？」為題，5/14舉辦講座與年輕世代對話。27日報名系統開放後一度癱瘓，主辦單位表示活動採全校開放，其中100個名額保留給政治系學生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較於蔡英文演講的高人氣，前民眾黨主席柯文哲原定5月30日主講的「公共事務菁英講座」則被取消，校方聲明表示「鑒於『公共事務菁英講座』活動邀請柯文哲先生演講，引發社會高度關注與不同意見，本校經審慎評估，為避免影響校園整體教學秩序與學習環境之安定，東海大學公共事務碩士在職專班將停止辦理本場講座。」

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲演講停辦引發論戰

兩位政治人物不同待遇，民眾黨支持者「小草」在該篇聲明留言表示完全無法接受，質疑學校審核講者的標準不一；也有人認為校園應是思想開放的場域，不應因政治立場或司法判決而剝奪交流機會，質疑校方在行政作業上存在明顯的雙重標準。

不過也有網友認為，邀請被法院判定貪污的犯罪者進校園演講，對教育體制是極大諷刺。面對校友與社會輿論的兩極反應，東海大學重申，講座安排係基於學術規劃考量，未來仍會在兼顧多元觀點與校園穩定的前提下推動教育，強調取消講座是為了避免教學環境受到外部爭議干擾，確保學生學習權益。