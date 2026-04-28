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北市商旅凌晨竄火！男房客快閃搭火車落跑　遭逮辯：抽菸不小心

▲▼大同區旅館火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲他投宿商旅一小時離開，房間竄出黑煙，警方在板橋車站逮人辯稱「抽菸不慎引燃」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同區太原路上一家商旅，在28日凌晨4時許傳出火警，警消到場後撲滅火勢，所幸無人傷亡，警方發現起火房間的房客在凌晨時火速離開現場，隨即該房間便竄出濃煙，警方循線在板橋火車站逮住正要前往宜蘭的男房客，男房客辯稱「抽菸不小心」點燃床單以及房間物品才導致火勢。

警方調查，在28日凌晨4時許，在北市大同區太原路上一家商旅發生火警，火勢從商旅內的一家客房裡傳出，警消到場後立刻協助撲滅火勢，但是卻發現起火點房間的66歲江姓房客，在入住一小時後突然離開商旅，房間就突然竄出濃煙，且房內還留下一個私人包包，旋即火速鎖定該名江姓房客行蹤進行追查。

警方調閱監視器發現，28日凌晨3時許入住商旅，在4時許起火之前就火速逃離現場，房間裡隨即竄出濃煙，警方也隨之追出江姓男子逃往新北市板橋區，也順利在板橋火車站逮人，當時江姓男子正要搭車前往宜蘭，警方立刻攔阻後帶回派出所進行偵訊。

初步了解，江姓男子因當天在房間裡抽菸曾被勸阻，沒想到屢勸不聽，還點燃香菸後跑去洗澡，導致火勢引燃床單以及地毯，目前也將釐清是否為蓄意縱火，結果也將由火調人員進行勘驗才能得知。

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