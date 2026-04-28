盧比歐：伊朗協商提案比預期更好　但核問題仍是談判核心

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，伊朗最新提出的協商方案「比原先預期更好」，但強調任何未來協議都必須確保伊朗無法取得核武，核問題仍是談判核心。

CNN引述知情人士說法，該方案主軸為重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但將核議題延後處理，採取分階段談判方式。

盧比歐在接受福斯新聞（Fox News）訪問時指出，是否接受這項提案仍須由總統川普決定，並未對談判前景或破局後發展作出預測。他強調，「核問題是這場衝突的根本原因」，伊朗的核計畫依舊是最關鍵議題。

盧比歐進一步表示，德黑蘭「確實在尋求爭取更多時間」，並形容伊朗談判代表經驗豐富，美方必須確保任何協議都能「確實阻止他們在任何時刻快速走向核武」。

盧比歐也指出，目前仍存在疑問，包括提出方案者是否具備足夠授權，以及提案內容的實際意涵。他表示，美方談判人員面對的不只是對口官員，「這些伊朗談判代表回去後，還需在國內不同權力層之間再協商，才能決定立場與讓步空間」。

此外，盧比歐提到美方掌握的消息顯示，伊朗最高領袖接班人之一穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）仍然在世，但質疑其是否具備足夠宗教資格行使最高領袖權力，凸顯伊朗內部權力結構的不確定性。