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消息人士：美伊分歧沒外界想像巨大　幕後外交進行中

▲美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

儘管美國與伊朗未能在巴基斯坦完成第2輪會談，但熟悉調解過程的消息人士指出，雙方實際立場差距並未如外界所見般巨大，而且幕後外交行動仍在持續進行。

美伊談判聚焦「一步一步來」

消息人士表示，目前談判正圍繞一項「分階段」方案展開，初步構想是先恢復戰前現狀，並讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）在無限制、無收費的情況下重新開放，確保全球能源運輸恢復正常。

至於引發衝突核心的伊朗核計畫，則將留待後續階段處理。美國與以色列先前皆以此為開戰理由，但該議題牽涉層面複雜，短期內難以達成共識。

美國的紅線就是伊朗的紅線

美國總統川普過去曾強調，任何協議都必須包含伊朗放棄接近武器級的濃縮鈾庫存，並停止濃縮活動；然而，德黑蘭始終拒絕接受這些條件，使談判面臨重大障礙。

知情人士指出，調解方正同時對美伊雙方施壓，盼促成協議，未來幾天將是關鍵時刻。不過，談判仍籠罩不確定性，美方也存在選擇退出外交途徑、重新回到軍事衝突的可能性，使局勢持續緊繃。

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