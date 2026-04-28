鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

▲鄭文燦（圖）遭控收賄案，桃園地院傳喚汙點證人廖力廷出庭後，案情有重大轉折。（圖／鏡週刊提供，下同）

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桃園地方法院審理鄭文燦涉收賄案，4月14日首度進入關鍵證人詰問，案情即出現大轉折！認罪坦承行賄的汙點證人廖力廷，在法庭上對於「丟包」在鄭文燦官邸的500萬元性質為何？上午順著檢方指控的態度認為是賄款，也強調說鄭文燦事前主持的一項會議結論有滿足他們的需求，所以才會送錢給鄭文燦，廖的供詞若為真便構成行收賄的「對價關係」。

不料，鄭文燦的律師下午當庭提示一份桃園市府會議記錄，會議結論業者仍是要取得百分之百地主同意才可以開發，根本沒有滿足廖的需求，與供詞矛盾。後來被問到送的錢性質？廖力廷當庭一時語塞，改口說給鄭文燦的500萬元是政治獻金，是調查官偵查時提示《貪污治罪條例》相關構成要件才改稱對價關係，而且在餐廳和官邸餐敘2次見面，他都沒在場，由於汙點證人翻供，鄭文燦遭檢指控收賄很可能出現大逆轉。

4月14日，桃園地方法院審理鄭文燦涉貪案，庭訊進入關鍵攻防。這場關鍵的證人詰問，焦點集中在被檢方列為汙點證人的華亞科開發案業者廖力廷，廖出庭接受檢辯雙方詰問，他的供述不僅關係金流去向，更牽動整起案件最核心的法律結構，「塞」給鄭文燦的500萬元究竟屬於政治獻金，還是具有對價關係的賄款，以及雙方是否曾在特定時間與地點達成「給錢換幫忙」的合意。

▲廖力廷已認罪送500萬元行賄鄭文燦，在法院翻供，可能讓案情逆轉。

庭訊一開始，檢察官即以「建立對價關係」為主軸，從500萬元交付的目的與背景切入，將證人供述導入既有起訴架構，直指500萬元是賄款，然而辯方反應迅速，鄭文燦的律師立即提出異議，指出證人當天未說是「行賄」，質疑檢方問題設計帶有結論性與引導性，審判長潘政宏審酌後裁定異議成立，檢方隨即將「行賄」改為「送錢」等中性用語繼續詰問。

隨著庭訊推進，攻防迅速轉入核心議題，也就是當天被廖氏父子帶進鄭文燦官邸的500萬元現金的性質，檢方主張，這一筆現金並非政治獻金，而是與政策作為存有對價關係的賄款，辯方律師則反駁，金錢交付本身並不當然構成犯罪，必須進一步證明是否存在具體請託與回報，也就是說雙方是否在交付前或當下形成明確行收賄合意。

▲桃園地院審理鄭文燦遭控收賄案，已開始詰問證人。

由於廖力廷在偵查供述多次變動，最初廖曾多次表示這筆款項為「政治獻金」，但在調查官提示《貪污治罪條例》相關構成要件後，供述出現轉折，改稱涉及對價關係，檢方據此建構起訴事實，認定雙方存在行收賄的對價關係；辯方則抓住這一轉折，質疑供述變動是否受偵查過程影響，甚至涉及認知被引導的可能。



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