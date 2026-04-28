當兵染菜花！　同梯共用2物慘中標

▲菜花不一定透過性行為才會傳染？泌尿科醫師直言「傳染力超高」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

俗稱「菜花」的尖銳濕疣是讓許多人聞之色變的性傳染病，但其實除了性行為以外，菜花也可能透過其他接觸的方式傳染。日前有網友在社群平台發文指出，當兵的弟弟同梯有人長菜花，結果竟因為互借毛巾、刮鬍刀，也因此傳染，好奇傳染的機率真的這麼高嗎？有醫師現身說法，有醫師在電燒菜花時沒有戴口罩，「結果鼻孔裡面長菜花」。

該名網友在Threads發文請教眾人或醫師網友，弟弟同梯有人長菜花，本來以為只會透過性行為傳染，沒想到因為同梯感情太好，有幾次互借毛巾、刮鬍刀就中了，想問沒有性行為的情況下，互相傳染菜花的機率是否真的這麼高？「難怪打HPV疫苗的人越來越多」；原po還透露，其中一個役男的女友還以為男友當兵在外面嫖妓而鬧分手。

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泌尿科醫師曝「手指頭、鼻孔也會長菜花」傳染力超強

貼文一出引發熱議，也果真釣出泌尿科醫師現身說法。「鳥醫師」顧芳瑜留言表示，「這是一個很好的案例，說明菜花真的不一定是性行為傳播（當然還是大多數啦）」。他也有碰過手指頭長菜花的，可能是摸到滑鼠或是不乾淨的廁所門把，「最好的預防方式是完整施打三劑的HPV疫苗，可以有效降低長出菜花的機率喔」。

高雄博愛喜月泌尿診所院長、泌尿科黃維倫醫師也留言分享「醫生的職災」，指出有醫生電燒菜花沒戴口罩，「結果鼻孔裡面長菜花」；此外還有老一輩的醫師開刀很常穿藍白拖，「某天發現大拇趾趾甲旁邊冒出了一顆，推測應該是燒菜花的時候屑屑掉到腳上」。黃維倫醫師直言「菜花傳染力超高的啊」，並透露很多其實病人也都是單一性伴侶或者甚至沒有性伴侶，「也因為這樣我們診所員工的都打滿9價疫苗了！」

潛伏期用年計算！ 打HPV疫苗最省心

三民嘉文泌尿科診所院長陳昱光醫師則提到，其實95%以上的菜花還是透過性行為傳染，且菜花的潛伏期可以「用年計算」，因此也有可能只是曾經得到且帶原、現在才長出來而已，「防不勝防，建議打HPV疫苗比較省心」。



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