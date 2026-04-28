餐飲店收「整張寫滿超長備註」　老闆笑稱：看完差點不正常

記者黃翊婷／綜合報導

一名餐飲業老闆日前收到客人的超長備註單，包含不要胡蘿蔔、木耳、山藥、胡椒粉等等，最後還有一句「正常那份都正常」，讓他忍不住笑稱，「我看完真的差點不正常」。不過，老闆也補充道，因為店裡也有同事對多種食材過敏，所以可以理解並願意盡量配合客人的備註，只是一開始看到這麼長的備註單愣了一下，所以決定在網路上發文和大家分享。

▲客人寫了超長的備註單。（圖／網友@ez2085881授權提供）

老闆日前在Threads上發文，表示收到一份訂單，客人的備註單寫了滿滿一整張紙，長到彷彿在考驗閱讀能力，包含不要胡蘿蔔、木耳、山藥、深綠菜、茄子、青椒、洋蔥、胡椒粉等等，他一度懷疑自己在玩賓果，最後客人留下一句「正常那份都正常」，讓他忍不住笑稱，「我看完真的差點不正常」。

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老闆坦言，做餐飲最怕的不是忙，而是這種「需要停下來深度閱讀後理解」的備註，因為店裡有同事也對多種食材過敏，他不確定這位客人是否也對特定食材過敏，所以決定盡量配合客製，只是起初看到這麼長的備註單還是有愣了一下，「真的要好好冷靜下來，才能夠確定有沒有夾到客人不能吃的東西」。

文章公開之後掀起網友們留言討論，一名網友表示，自己也會挑食，如果店家無法客製，就會自己挑掉，雖然覺得這樣做有點浪費食物，但真的無法強迫自己吃下去。

還有不少同樣在做餐飲的業者回應遇過類似的狀況，「之前做健康餐也遇過類似的，客人所有菜全不要，後來只有美生菜、玉米筍、番茄、豆芽」。

● 本文獲得@ez2085881同意授權。