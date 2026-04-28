　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美教授讚鄭麗文應得諾貝爾和平獎　真實身分曝光

▲▼ 鄭習會、2026.4.10 。（圖／翻攝 新華社）

▲「鄭習會」引發各界關注，有美國學者盛讚鄭麗文應得諾貝爾和平獎。（圖／翻攝 新華社）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前會晤中共總書記習近平，引發關注。她27日上節目時自曝，有美國有名校教授讚許「鄭習會」，還認為她應該得到諾貝爾和平獎。如今這名教授的身分也曝光，正是去年以「美國需警惕台灣魯莽的領導人」為題投書《時代雜誌》的華府智庫學者金萊爾（Lyle Goldstein）。

鄭麗文上節目自曝　美國名校教授讚她應得和平獎

鄭麗文27日受邀上廣播節目《蘭萱時間》接受專訪，談到她訪陸引起美國內部專家、菁英圈巨大討論，甚至有一名布朗大學（Brown University）的教授認為她應該得到諾貝爾和平獎。鄭麗文強調，這位教授不是大家眼中的「親中派」，而是非常在乎美國國家利益的教授，這代表愈來愈多人肯定她的路線，並有所期待。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲鄭麗文表示，鄭習會只是她的第一步。（圖／翻攝自臉書／鄭麗文）

身分曝光是華府智庫學者　去年曾批賴是「魯莽領袖」

鄭麗文口中這位教授，正是華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾。他去年10月曾投書《時代雜誌》（Time），質疑總統賴清德的路線，並形容賴清德是「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。

讚鄭習會幫了美國人　和平獎是頒給促進和平者、而非推動民主者

鄭習會落幕後，金萊爾也在社群分享照片，並發文表示：「不管華盛頓那群鷹派怎麼說，這件事並不是美國在亞洲立場的重大挫敗。恰恰相反，這對美國國家安全而言是非常重大的好消息。只要台海保持和平，美國人就會更安全，美軍面臨的風險也會大幅降低。我們都希望，這代表『中國內戰』終於開始走向終結。」

金萊爾指出，美國領導人甚至可能會意識到，鄭麗文尋求和解，其實是在幫他們的忙。鄭麗文其實值得獲得諾貝爾和平獎，遠比委內瑞拉那位馬查多（Maria Corina Machado）女士更值得。別忘了，這個獎是頒給促進和平的人，而不是頒給推動民主的人。」

曾倡議季辛吉路線　建議美國同時與中俄交好

去年5月，金萊爾曾投書《國家利益》（The National Interest）時，大力肯定季辛吉路線，還建議美國政府採取雙重辛吉路線，致力與中國、俄羅斯交好。

早年也曾讚馬英九路線　批蔡英文是更大的「麻煩製造者」

事實上，早在2015年12月，金萊爾就曾投書《國家利益》，稱美國拒絕承認南海是中國內海的立場，是「鷹派抬頭」，並大讚馬英九2008年執政以來，全面傾中的路線。

2016年，前總統蔡英文擊敗國民黨，金萊爾也援引中國學者看法，批評蔡英文「親美友日」，認為她會是比前總統陳水扁更大的麻煩製造者，並盛讚「馬習會」才符合美國利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台82線嚴重車禍！　聯結車碰撞自小客「90度側翻」傷亡
快訊／雲林平房清晨竄火！　母子受困雙亡
快訊／北市商旅凌晨大火！　男房客「抽菸燒床單」落跑被逮
日圓跌回56年前！　專家列2主因「台灣也有中」
美伊分歧沒你看到的巨大　消息人士：幕後外交進行中
快訊／上班快改道！　國1「4車追撞」塞爆
國民黨老將宣布脫黨參選　嘆黨中央初選制度「讓我實為狼狽」
大谷翔平「中5日」登板對馬林魚　二刀流出賽有變數
不僅吳卓源！　朱軒洋再爆「私會混血女星」四角戀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美教授讚鄭麗文應得諾貝爾和平獎　真實身分曝光

新北市長「藍白合民調」今公布　李四川同台黃國昌

拉法葉弊案「逾200億解凍」創瑞士紀錄！　將由汪傳浦家族取回

沈伯洋台北隊陣容曝光　Cheap傻眼：這不就大罷免夢幻團隊？

高嘉瑜「當奇兵」選竹北市長？　本人首度回應了

國民黨老將宣布脫黨參選　嘆黨中央初選制度「讓我實為狼狽」

柯文哲遭噴辣椒水內幕！警局長證實秘書「4度致電關切」...仍救不回

軍購條例3度協商破局　民進黨：藍白聯手拖5個月根本無心加強國防

快訊／共艦進入澎湖西南海域！國軍釋監控畫面　顧立雄下午才示警

高校生青春盛典新北登場！　2026當大人高校祭今正式啟動

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

不滿抽菸！上海迪士尼遊客遭壯漢毆打

美教授讚鄭麗文應得諾貝爾和平獎　真實身分曝光

新北市長「藍白合民調」今公布　李四川同台黃國昌

拉法葉弊案「逾200億解凍」創瑞士紀錄！　將由汪傳浦家族取回

沈伯洋台北隊陣容曝光　Cheap傻眼：這不就大罷免夢幻團隊？

高嘉瑜「當奇兵」選竹北市長？　本人首度回應了

國民黨老將宣布脫黨參選　嘆黨中央初選制度「讓我實為狼狽」

柯文哲遭噴辣椒水內幕！警局長證實秘書「4度致電關切」...仍救不回

軍購條例3度協商破局　民進黨：藍白聯手拖5個月根本無心加強國防

快訊／共艦進入澎湖西南海域！國軍釋監控畫面　顧立雄下午才示警

高校生青春盛典新北登場！　2026當大人高校祭今正式啟動

大谷翔平3安復活！羅伯斯：判斷力回來了　看好道奇火力升溫

台灣歐系進口車「最低73.5萬入手」！福斯最便宜性能鋼砲預告即將完售

快訊／嘉義東石台82線嚴重車禍！聯結車與自小客碰撞　傷亡不明

她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

盧比歐：伊朗協商提案比預期更好　但核問題仍是談判核心

快訊／雲林斗六平房清晨竄火！　母子受困屋內雙亡

宮廟捐獻名錄驚見NONO、朱海君！　網揪「夫妻同框」根本沒離婚

蔡英文「東海講座」報名癱瘓網站　柯文哲講座停辦

甩誤食感冒藥禁賽陰影！巴黎奧運國手曹家宜全大運混雙逆轉晉級

「大谷規則」突遭質疑　道奇高層罕見反擊：兩年前怎不說？

【一撞整台翻】高雄白車詭撞路邊車！物流司機被波及氣炸開譙

政治熱門新聞

國民黨老將宣布脫黨參選

沈伯洋台北隊陣容曝　Cheap傻眼：大罷免夢幻隊？

快訊／共艦進入澎湖西南海域！國軍釋監控畫面　顧立雄下午才示警

分局長誤噴辣椒水丟官！柯文哲4度關切人事

金六結營長下令部隊播中共統戰片　與霸凌台日混血新兵同單位

曹興誠重砲挺沈伯洋！斷言能贏蔣萬安

拉法葉弊案「逾200億解凍」創瑞士紀錄！　將由汪傳浦家族取回

高嘉瑜「當奇兵」選竹北市長？　本人首度回應了

藍白2026新北市長民調今公布

軍購條例3度協商破局　民進黨怒了

美教授讚鄭麗文應得諾貝爾和平獎　真實身分曝光

柯文哲下一案？李正皓爆忠孝橋引道拆除弊案　恐圖利上億

蘇一峰控賴清德曾要求看電腦斷層　王必勝也在場：賴當時精準指出病灶

高校生青春盛典新北登場！　2026當大人高校祭今正式啟動

更多熱門

相關新聞

鄭麗文派陳以信赴歐　說明「鄭習會」和平意義

鄭麗文派陳以信赴歐　說明「鄭習會」和平意義

全球65個國家超過80個政黨所組成的國際民主聯盟（IDU，International Democrat Union），本週將於克羅埃西亞首府札格瑞布舉行年度論壇，國民黨主席鄭麗文重視政黨外交，已指派政策會副執行長、前立法委員陳以信代表參加。陳以信將於今（27日）週一晚間啟程，經德國慕尼黑轉往克國與會，他將向與會代表說明「鄭習會」和平意義，敦促各國支持兩岸恢復交流，以穩定台海局勢。

盤點總統大選戰將　鄭麗文：也很多人問我

盤點總統大選戰將　鄭麗文：也很多人問我

與黃國昌推心置腹柯文哲呢？　鄭麗文：不需跟每個民眾黨人

與黃國昌推心置腹柯文哲呢？　鄭麗文：不需跟每個民眾黨人

川普見習近平支持兩岸和統？　鄭麗文這樣說

川普見習近平支持兩岸和統？　鄭麗文這樣說

惠台10措施沒下文　綠還原兩岸旅遊時序真相：中共不斷政治卡關

惠台10措施沒下文　綠還原兩岸旅遊時序真相：中共不斷政治卡關

關鍵字：

鄭麗文習近平鄭習會

讀者迴響

熱門新聞

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

國民黨老將宣布脫黨參選

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

王俐人遭批體無完膚李明川力挺「不然你咬我啊！」

泰擬縮減免簽國　台人觀光受影響

愛愛完急著洗澡？醫揭「男女清潔關鍵」：大降感染機率

亞洲首富千金招待蕾哈娜

遭連長罵死日本鬼子　役男：絕不和解

沈伯洋台北隊陣容曝　Cheap傻眼：大罷免夢幻隊？

當兵「共用2物」衰染菜花！醫親揭職災：鼻孔裡也長

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

快訊／韭菜大翻車！穩懋、信驊雙爆違約交割　6券商通報

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面