美教授讚鄭麗文應得諾貝爾和平獎　真實身分曝光

▲「鄭習會」引發各界關注，有美國學者盛讚鄭麗文應得諾貝爾和平獎。（圖／翻攝 新華社）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前會晤中共總書記習近平，引發關注。她27日上節目時自曝，有美國有名校教授讚許「鄭習會」，還認為她應該得到諾貝爾和平獎。如今這名教授的身分也曝光，正是去年以「美國需警惕台灣魯莽的領導人」為題投書《時代雜誌》的華府智庫學者金萊爾（Lyle Goldstein）。

鄭麗文上節目自曝 美國名校教授讚她應得和平獎

鄭麗文27日受邀上廣播節目《蘭萱時間》接受專訪，談到她訪陸引起美國內部專家、菁英圈巨大討論，甚至有一名布朗大學（Brown University）的教授認為她應該得到諾貝爾和平獎。鄭麗文強調，這位教授不是大家眼中的「親中派」，而是非常在乎美國國家利益的教授，這代表愈來愈多人肯定她的路線，並有所期待。

▲鄭麗文表示，鄭習會只是她的第一步。（圖／翻攝自臉書／鄭麗文）

身分曝光是華府智庫學者 去年曾批賴是「魯莽領袖」

鄭麗文口中這位教授，正是華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾。他去年10月曾投書《時代雜誌》（Time），質疑總統賴清德的路線，並形容賴清德是「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。

讚鄭習會幫了美國人 和平獎是頒給促進和平者、而非推動民主者

鄭習會落幕後，金萊爾也在社群分享照片，並發文表示：「不管華盛頓那群鷹派怎麼說，這件事並不是美國在亞洲立場的重大挫敗。恰恰相反，這對美國國家安全而言是非常重大的好消息。只要台海保持和平，美國人就會更安全，美軍面臨的風險也會大幅降低。我們都希望，這代表『中國內戰』終於開始走向終結。」

金萊爾指出，美國領導人甚至可能會意識到，鄭麗文尋求和解，其實是在幫他們的忙。鄭麗文其實值得獲得諾貝爾和平獎，遠比委內瑞拉那位馬查多（Maria Corina Machado）女士更值得。別忘了，這個獎是頒給促進和平的人，而不是頒給推動民主的人。」

Really important events today in Beijing, as KMT Chairwoman Cheng Li-wun met with China's senior leadership, including both Wang Huning and also Cai Qi.



Despite what Washington's myriad hawks are saying, this is not a major setback for the U.S. position in Asia. To the… pic.twitter.com/DussMvrgCj — Lyle Goldstein (@lylegoldstein) April 10, 2026

曾倡議季辛吉路線 建議美國同時與中俄交好

去年5月，金萊爾曾投書《國家利益》（The National Interest）時，大力肯定季辛吉路線，還建議美國政府採取雙重辛吉路線，致力與中國、俄羅斯交好。

早年也曾讚馬英九路線 批蔡英文是更大的「麻煩製造者」

事實上，早在2015年12月，金萊爾就曾投書《國家利益》，稱美國拒絕承認南海是中國內海的立場，是「鷹派抬頭」，並大讚馬英九2008年執政以來，全面傾中的路線。

2016年，前總統蔡英文擊敗國民黨，金萊爾也援引中國學者看法，批評蔡英文「親美友日」，認為她會是比前總統陳水扁更大的麻煩製造者，並盛讚「馬習會」才符合美國利益。