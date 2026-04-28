離婚4天前妻曝「情感經歷」：14歲小孩不是親生　綠帽男獲賠81萬

記者黃翊婷／綜合報導

中國廣西一名謝姓男子在離婚後的第4天，收到羅姓前妻送來的「我的情感經歷」文件，這才知道前妻在婚姻關係存續期間外遇，一起生活了14年的孩子也不是親生的，憤而決定對前妻提告，日前獲判賠償人民幣17.6萬元（大約新台幣81萬元）。

▲羅女離婚後向前夫謝男自曝外遇的「情感經歷」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據陸媒紅星新聞、大皖新聞報導，謝男與羅女婚後共同撫育兒子多年，但夫妻倆離婚之後，兒子跟著前妻一起生活，他卻在離婚後的第4天突然收到前妻送來的文件，該文件「我的情感經歷」中，清楚記載前妻外遇並懷孕的過程，他因此懷疑兒子不是自己親生的，結果DNA鑑定驗證了他的猜想。

謝男一氣之下提告向前妻求償14年扶養費、保險費、精神損害賠償等，共計人民幣47萬元。廣西桂林市七星區人民法院一審判決，羅姓前妻應賠償謝男人民幣17.6萬元。

雖然羅女在審理期間，辯稱前夫謝男從未支付過任何生活費用，兒子自出生起，所有生活開銷都是由她一人承擔。但法院沒有採信，並認為羅女隱瞞兒子非謝男親生的事實，違背夫妻間的忠實義務，謝男對沒有血緣關係的孩子不用負擔法定撫養義務，所以判定羅女應將謝男付出的扶養費返還。