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王俐人心中永遠的痛！　「顧慮太多」沒見後一面

▲▼王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

▲王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

藝人王俐人近期因在成人平台SWAG直播引起話題、褒貶不一。王俐人過去曾在節目中談及家庭狀況，自爆當年父親病危時，她因為工作顧慮太多而耽擱，最終錯過見父親最後一面的機會，成為一生遺憾。

捨棄高薪移民美國辛酸
王俐人曾在《單身行不行》中透露，當年全家移民美國生活非常艱苦。她的父母為了讓家人有更好的未來，毅然放棄在台灣穩定的高薪工作，選擇在異鄉從零開始。原本優渥的生活環境瞬間消失，取而代之的是必須為了生計重新學習一技之長。

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▲▼王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

當時她的父母分別擔任銀行經理與老師，為了移民還特地進修實務技能。來到美國後，媽媽轉行學美髮，爸爸則重新學習廚藝。夫妻倆靠著這些手藝在當地四處接案維生，那段日子不僅充滿辛勞與汗水，生活更是充滿了許多不可預知的變數與挑戰。

家庭變故成心中不捨
移民的艱辛歲月，讓王俐人對家庭的情感非常深厚。她在異鄉看見父母放下身段打拼，內心充滿不捨與敬佩。然而命運弄人，就在她返台發展演藝事業時，父親中風且被診斷出胰臟癌，病情迅速惡化，不過她卻因為工作行程排滿，遲疑了幾天沒能立刻動身回國，導致父親在59歲生日前夕離世，她也沒辦法見上最後一面，成為心中一輩子的痛。

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