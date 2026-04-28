沈伯洋台北隊陣容曝光　Cheap傻眼：這不就大罷免夢幻團隊？

▲沈伯洋換新髮型，出席2026台北母娘文化季保民遶境嘉年華。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨台北市長人選尚未確定，但立委沈伯洋呼聲水漲船高，傳出黨內5月下旬將正式提名，競選團隊人選也已就位。對此，網紅Cheap看完陣容忍不住吐槽，這不就是「大罷免夢幻團隊」嗎？仇恨值都很高。

傳綠營5月下旬提名 沈伯洋競選團隊陸續就位

根據《三立新聞網》報導，民進黨5月下旬將正式提名沈伯洋選台北市長，競選團隊已陸續就位，綠委吳思瑤確定出任競辦總幹事，立委吳沛憶負責地方組織，政策面則由立委陳培瑜、范雲操刀。

Cheap吐槽「大罷免夢幻團隊」 直言成員大多仇恨值高

網紅Cheap看完傻眼，吐槽沈伯洋的「台北隊」根本是「大罷免夢幻團隊」， 除了吳沛憶外，仇恨值都很高，像吳思瑤是民進黨團幹事長、吵架王，范雲則常被酸「3+11」，當年建議放寬機組員檢疫，後來疫情爆炸，被罵到現在，而且還是雙標女權，一樣的事情自家人做就裝沒事。

酸沈伯洋是「台版麥卡錫主義」

Cheap直言，主角沈伯洋是「台版麥卡錫主義」，簡單講就是「抹紅大王」，到處扣「中共同路人」、「認知作戰」「在地協力者」標籤，動不動就要監控人，台灣這幾年變得公審路人、疑神疑鬼，讓社會缺乏互信，跟文化大革命一樣，里長防鄰居、學生防教授，「PUMA老師要記首功。」