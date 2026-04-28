拉法葉弊案「逾200億解凍」創瑞士紀錄！　將由汪傳浦家族取回

▲當年拉法葉弊案，其餘凍結資金因瑞士當局證據不足，決定返還。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

瑞士媒體報導，歷經逾20年跨國司法調查後，瑞士當局已決定解除對台灣軍火掮客汪傳浦（Andrew Wang）家族部分資產的凍結，將約6.7億美元（約新台幣211億元）返還其繼承人、長子汪建民（Bruno Wang）。這筆資金與1990年代台灣對法國大型軍購案有關，涉及拉法葉巡防艦、幻象2000戰機及相關飛彈交易。

犯罪證據鏈難串連

汪傳浦當年在台法軍售案中擔任中介，曾自法國軍工企業收取鉅額佣金。瑞士與法國司法機關早年調查已確認，其中約2.66億美元涉及非法回扣，並已於2021年後分配給台灣與瑞士政府。不過，針對其餘遭凍結資產，瑞士司法部表示，雖案件長年涉及貪腐疑雲，但始終缺乏足夠證據證明剩餘資金與具體犯罪行為具直接法律關聯，因此依法解除凍結。

瑞士司法史上最高解凍返還案例

資料顯示，截至2020年，汪家在瑞士帳戶中遭凍結資產總額超過9.35億美元，扣除已分配部分後，剩餘約6.7億美元如今返還家族，成為瑞士司法史上金額最高的解凍返還案例之一。

汪傳浦於2015年去世後，其家族成員仍面臨台灣司法通緝。由於台灣與瑞士、英國之間缺乏正式外交關係與引渡機制，使得實際追訴面臨高度限制。瑞士方面也指出，在缺乏新證據且案件久拖未決的情況下，無法無限期扣押相關資產。

返還資金不代表汪家清白

瑞士此次返還資金，並不代表司法機關認定汪家完全無涉不法，或案件真相已釐清，而是基於證據不足，無法依法沒收剩餘款項，形同程序上的終結。

拉法葉軍購案長年被視為台灣重大軍購弊案象徵。儘管部分回扣流向曾被揭露，並牽出前海軍上校郭力恆等案件，但外界始終質疑是否存在更高層級受益者，相關疑點至今仍缺乏決定性證據。

台瑞缺乏引渡條約成漏洞

史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）台灣問題專家坦普爾曼（Kharis Templeman）指出，這項結果並不令人意外，因台灣與瑞士未建立外交關係，也缺乏引渡條約，只要相關人士未返回台灣或未身處有引渡協議的國家，便難以受到司法制裁。他進一步表示，台灣司法單位不太可能撤銷對汪家成員的通緝，若以時效等理由終止追訴，恐面臨外界強烈批評。