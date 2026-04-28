普丁接見伊朗外長　稱將全力協助中東和平

▲俄羅斯總統普丁接見伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）27日在聖彼得堡（Saint Petersburg）接見伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），表示俄方將盡一切努力協助推動中東和平；在美伊停火仍維持之際，各方持續尋求外交突破。

伊朗批未達成終站協議是美國的問題

法新社報導，阿拉奇抵達俄羅斯後指出，未能透過談判促成終戰協議應歸咎於美國，並強調德黑蘭對華府立場仍存疑慮。

普丁稱會協助儘早實現和平

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，普丁在會晤中表示，「我們將盡一切所能維護你們和中東地區所有人民的利益，力求儘早實現和平」，並讚揚伊朗人民為維護獨立與主權所展現的努力。他同時強調，俄羅斯將持續維持與伊朗的戰略夥伴關係。

路透社指出，阿拉奇在通訊平台Telegram發文表示，伊朗正研究美國總統川普提出的談判條件。他另向媒體表示，川普之所以推動談判，是因為美方尚未達成任何既定目標。

另一方面，川普已取消特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）原定前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的會談行程，並表示若伊朗有意談判，可直接與美方聯繫。