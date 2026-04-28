高嘉瑜「當奇兵」選竹北市長？　本人首度回應了

▲高嘉瑜表示，推薦個新竹美食就有這麼多的陰謀論，只好趕快推薦台南美食牛肉湯。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

記者柯沛辰／綜合報導

2026新竹縣市選戰，傳出民進黨積極說服竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並找前立委高嘉瑜當「奇兵」選竹北市長。對此，高嘉瑜27日回應，已經在內湖南港紮根，「不能把我這棵樹移到竹北」。不過，北市議員參選人陳冠安質疑，高嘉瑜前一天才跑去新竹吃鴨香飯，隔天就傳出消息，「天底下哪有這種巧合？」

高嘉瑜親回傳聞 稱已在港湖「紮根」移植竹北會種不活

高嘉瑜27日在網路節目《新聞！給問嗎？》專訪國民黨北市議員李明賢時，被李當場提問「要去選竹北市長了嗎？」高當場回應，其實她沒接到任何人消息，而且大家也都知道她跟鄭朝方關係很好，鄭在竹北市也做得很好，非常支持，要去助選沒問題，但她已經在內湖南港紮根，大樹發芽了，「不能把我這棵樹移到竹北，會種不活。」

▲高嘉瑜24日到新竹吃廟口鴨香飯，驚喜表示「巧遇內湖鄉親」。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

陳冠安抓鴨香飯照片開轟 質疑隔天就爆轉戰不是巧合

對此，陳冠安同日在臉書發文質疑，高嘉瑜傳出要轉戰竹北市長，辦公室回應「一直在港湖」，但高前一天才在臉書分享去新竹吃廟口鴨香飯的照片，港湖跟新竹差的可不是一點半點的遠，自稱一直在港湖、正在選港湖市議員的人，會莫名其妙跑到新竹發美食照，然後發完隔天，媒體就報導她可能轉戰竹北市長？「天底下哪有這種巧合？」

陳冠安指出，最奇妙的是，民進黨同區議員受訪時證實坊間有傳出高嘉瑜選新竹市的討論。一下竹北、一下新竹，再加上早些時候傳出來的基隆。這是一位一直在港湖、一心為港湖的參選人可能發生的事嗎？高嘉瑜已經被提名投入參選，卻還是心猿意馬，一直在港湖、一心為港湖，「這話，說的比唱的還好聽。」

高嘉瑜解釋赴竹北原因 稱是參加公祭不是布局選舉

高嘉瑜在節目上也進一步解釋，當天會去竹北，是因為黃益中媽媽公祭，她去捻香，像立委葉元之等很多人都有去，臉書也發鴨香飯，這樣就要被說要選新竹？竹北市？到底那些媒體報導的「黨內人士」是誰？阿貓阿狗也算黨內人士？何況根本沒人來找她、問她，她也已經在港湖打出「全壘打」，這時候冒出一個竹北市也太好笑。