　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜「當奇兵」選竹北市長？　本人首度回應了

▲▼高嘉瑜吃鴨香飯、牛肉湯。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜） 

▲高嘉瑜表示，推薦個新竹美食就有這麼多的陰謀論，只好趕快推薦台南美食牛肉湯。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

記者柯沛辰／綜合報導

2026新竹縣市選戰，傳出民進黨積極說服竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並找前立委高嘉瑜當「奇兵」選竹北市長。對此，高嘉瑜27日回應，已經在內湖南港紮根，「不能把我這棵樹移到竹北」。不過，北市議員參選人陳冠安質疑，高嘉瑜前一天才跑去新竹吃鴨香飯，隔天就傳出消息，「天底下哪有這種巧合？」

高嘉瑜親回傳聞　稱已在港湖「紮根」移植竹北會種不活

高嘉瑜27日在網路節目《新聞！給問嗎？》專訪國民黨北市議員李明賢時，被李當場提問「要去選竹北市長了嗎？」高當場回應，其實她沒接到任何人消息，而且大家也都知道她跟鄭朝方關係很好，鄭在竹北市也做得很好，非常支持，要去助選沒問題，但她已經在內湖南港紮根，大樹發芽了，「不能把我這棵樹移到竹北，會種不活。」

▲▼高嘉瑜吃鴨香飯、牛肉湯。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

▲高嘉瑜24日到新竹吃廟口鴨香飯，驚喜表示「巧遇內湖鄉親」。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

陳冠安抓鴨香飯照片開轟　質疑隔天就爆轉戰不是巧合

對此，陳冠安同日在臉書發文質疑，高嘉瑜傳出要轉戰竹北市長，辦公室回應「一直在港湖」，但高前一天才在臉書分享去新竹吃廟口鴨香飯的照片，港湖跟新竹差的可不是一點半點的遠，自稱一直在港湖、正在選港湖市議員的人，會莫名其妙跑到新竹發美食照，然後發完隔天，媒體就報導她可能轉戰竹北市長？「天底下哪有這種巧合？」

陳冠安指出，最奇妙的是，民進黨同區議員受訪時證實坊間有傳出高嘉瑜選新竹市的討論。一下竹北、一下新竹，再加上早些時候傳出來的基隆。這是一位一直在港湖、一心為港湖的參選人可能發生的事嗎？高嘉瑜已經被提名投入參選，卻還是心猿意馬，一直在港湖、一心為港湖，「這話，說的比唱的還好聽。」

高嘉瑜解釋赴竹北原因　稱是參加公祭不是布局選舉

高嘉瑜在節目上也進一步解釋，當天會去竹北，是因為黃益中媽媽公祭，她去捻香，像立委葉元之等很多人都有去，臉書也發鴨香飯，這樣就要被說要選新竹？竹北市？到底那些媒體報導的「黨內人士」是誰？阿貓阿狗也算黨內人士？何況根本沒人來找她、問她，她也已經在港湖打出「全壘打」，這時候冒出一個竹北市也太好笑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
出國注意！泰國擬縮減免簽名單　台灣人停留天數砍半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈伯洋台北隊陣容曝光　Cheap傻眼：這不就大罷免夢幻團隊？

高嘉瑜「當奇兵」選竹北市長？　本人首度回應了

國民黨老將宣布脫黨參選　嘆黨中央初選制度「讓我實為狼狽」

柯文哲遭噴辣椒水內幕！警局長證實秘書「4度致電關切」...仍救不回

軍購條例3度協商破局　民進黨：藍白聯手拖5個月根本無心加強國防

快訊／共艦進入澎湖西南海域！國軍釋監控畫面　顧立雄下午才示警

高校生青春盛典新北登場！　2026當大人高校祭今正式啟動

曹興誠嗆「蠢民民調」！力挺沈伯洋戰台北：唯一能拉下蔣萬安

不畏中國打壓！林佳龍訪史國僅2天　外交部：排除萬難親自向史方祝賀

賴清德出訪遭打壓全球僑胞怒了！　33僑團譴責中國「空域武器化」

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

不滿抽菸！上海迪士尼遊客遭壯漢毆打

沈伯洋台北隊陣容曝光　Cheap傻眼：這不就大罷免夢幻團隊？

高嘉瑜「當奇兵」選竹北市長？　本人首度回應了

國民黨老將宣布脫黨參選　嘆黨中央初選制度「讓我實為狼狽」

柯文哲遭噴辣椒水內幕！警局長證實秘書「4度致電關切」...仍救不回

軍購條例3度協商破局　民進黨：藍白聯手拖5個月根本無心加強國防

快訊／共艦進入澎湖西南海域！國軍釋監控畫面　顧立雄下午才示警

高校生青春盛典新北登場！　2026當大人高校祭今正式啟動

曹興誠嗆「蠢民民調」！力挺沈伯洋戰台北：唯一能拉下蔣萬安

不畏中國打壓！林佳龍訪史國僅2天　外交部：排除萬難親自向史方祝賀

賴清德出訪遭打壓全球僑胞怒了！　33僑團譴責中國「空域武器化」

沈伯洋台北隊陣容曝光　Cheap傻眼：這不就大罷免夢幻團隊？

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

「超商雞胸肉」關鍵成分！　營養師：別每天吃

快訊／大同區清晨火警！　51人驚醒逃命

台積電「盤後鉅額」有神祕訊號　法人點出樓地板：4萬點穩了

當「保護」成為侵害人權理由　從實務判決看CRPD下的「制度性歧視」

普丁接見伊朗外長　稱將全力協助中東和平

父母買台積電避遺產稅　律師2原因不建議「最糟法院見」

高嘉瑜「當奇兵」選竹北市長？　本人首度回應了

白宮：川普與國安高層商討伊朗最新3階段談判提議

【2小時內連撞2變電箱】新莊貨櫃車擦撞釀火警　台電急搶修

政治熱門新聞

國民黨老將宣布脫黨參選

快訊／共艦進入澎湖西南海域！國軍釋監控畫面　顧立雄下午才示警

曹興誠重砲挺沈伯洋！斷言能贏蔣萬安

金六結營長下令部隊播中共統戰片　與霸凌台日混血新兵同單位

柯文哲下一案？李正皓爆忠孝橋引道拆除弊案　恐圖利上億

蘇一峰控賴清德曾要求看電腦斷層　王必勝也在場：賴當時精準指出病灶

分局長誤噴辣椒水丟官！柯文哲4度關切人事

軍購條例3度協商破局　民進黨怒了

排除萬難！林佳龍2天史國行落幕　外交部：證明台灣走向世界決心

賴清德出訪遭打壓全球僑胞怒了！　33僑團譴責中國「空域武器化」

川普見習近平支持兩岸和統？　鄭麗文這樣說

高校生青春盛典新北登場！　2026當大人高校祭今正式啟動

外館霸凌案頻傳　外交部批特定帳號散布謠言、視情節採必要行動

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

沈伯洋選台北市長　李明賢估得票是這數字

沈伯洋選台北市長　李明賢估得票是這數字

民進黨備戰年底縣市首長選戰，台北市長人選遲遲未定案，但黨內各方資訊顯示，徵召民進黨立委沈伯洋已箭在弦上，就等適當時機提名。國民黨台北市議員李明賢今（27日）在接受專訪時表示，民進黨過去台北市長提名人都是火車頭，有黨內明星或未來要選總統的，這次若派沈伯洋，國民黨不會看輕，沈伯洋還是會有綠營基本盤，至少三成八至四成，但若要往上衝會有難度。

竹市「風城名人講堂」邀林暄穎分享

竹市「風城名人講堂」邀林暄穎分享

竹市「銀養饗宴」報名開跑

竹市「銀養饗宴」報名開跑

《新竹生活》4月號出刊　聚焦人文、美感與科技

《新竹生活》4月號出刊　聚焦人文、美感與科技

竹市啟動登革熱防疫

竹市啟動登革熱防疫

關鍵字：

高嘉瑜竹北市新竹市

讀者迴響

熱門新聞

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

王俐人遭批體無完膚李明川力挺「不然你咬我啊！」

泰擬縮減免簽國　台人觀光受影響

遭連長罵死日本鬼子　役男：絕不和解

頻傳分手李鐘碩　IU鬆口談戀情

快訊／韭菜大翻車！穩懋、信驊雙爆違約交割　6券商通報

當兵「共用2物」衰染菜花！醫親揭職災：鼻孔裡也長

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

前雲云董事長殺夫　遺孀同意和解

愛愛完急著洗澡？醫揭「男女清潔關鍵」：大降感染機率

國民黨老將宣布脫黨參選

海線建商爆周轉不靈全面停工　新北建商悄接手

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面