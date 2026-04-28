白宮：川普與國安高層商討伊朗最新3階段談判提議

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

白宮表示，美國總統川普27日已與國安高層會面，討論據報由伊朗提出的重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）提議，顯示美伊在持續對峙下，仍存在有限的外交空間。

伊朗提先解除封鎖荷莫茲海峽

法新社報導，相關提議內容包括美國與伊朗在進一步就德黑蘭核計畫展開磋商前，先行解除各自實施的封鎖措施。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在簡報會上證實，「這項提議正在討論中」，並表示川普當天上午已與國安團隊就此進行會談，但未說明總統是否傾向接受。

李威特強調，川普已對伊朗劃下「非常明確的紅線」，且相關立場不僅美國民眾清楚，伊朗方面也十分明白。她補充，目前尚無法透露更多細節，但預期總統將親自對外說明。

伊朗想把持海峽「收過路費」 盧比歐：美方無法接受

國務卿盧比歐（Marco Rubio）則對伊朗提出的「開放」構想表達質疑。他接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，若所謂開放意味著船隻需經伊朗同意、甚至需付費或面臨攻擊威脅，「那根本不是開放海峽」。他強調，美方無法接受由伊朗單方面決定國際水道的使用與收費機制。

美國新聞網站Axios稍早指出，川普正與國安團隊評估伊朗提議，同時也討論是否延後核談判。路透社則報導，川普的核心立場包括確保荷莫茲海峽維持暢通，以及要求伊朗交出濃縮鈾。