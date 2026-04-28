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父母買台積電避遺產稅　律師2原因不建議「最糟法院見」

記者黃翊婷／綜合報導

台股27日上衝4萬點大關，股民緊盯台積電股價跳動。瑩真律師表示，身為律師她並不建議父母以子女的名義開戶投資，例如購買台積電股票，意圖避開遺產稅，原因有2個，子女亂處分苦心泡湯、子女已婚卻比父母早離世，甚至有可能出現親人間對簿公堂的狀況。

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲一名父親用退休金購買台積電股票，避掉遺產稅，但律師不建議這麼做。（資料照／記者高兆麟攝）

瑩真律師在臉書發文表示，身為律師，她不建議父母以子女的名義開戶投資，來避開遺產稅，原因有2個，首先是在子女名下的財產，他們就有權利進行處分，假如子女發現自己名下有台積電股票，可能會自行處分再拿去玩樂，不僅白費父母的苦心，還有可能讓多年積蓄付之東流。

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瑩真律師指出，另1個原因則是子女已婚卻比父母早離世，到時候子女的配偶可能會因為夫妻剩餘財產分配及遺產繼承，分走部分股票，能留給孫子們的部分可能會比自己想像的還少。

或許有人會主張「借名登記」，瑩真律師提醒，主張借名登記必須要先舉證借名登記契約存在，也就是說，原告需要舉證雙方均同意借名，而且對於財產所屬沒有意見，原所有權人擁有完整的管理、使用、收益，否則最後有可能會被法院認定為贈與。

瑩真律師表示，如果事情真的發展到這一步，幾乎無法避免親人間對簿公堂，所以父母用子女名義置產，或生前將名下財產無條件全部贈與子女，都不是好的處理方式。她建議應該先做好完整的資產分配，並儘早與律師進行全面性的財務規劃，才是正解。

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