川普歐洲頻「跨洋衝突」　傳北約擬取消每年舉行峰會

▲北約峰會。（圖／取自北約發言人X）



記者張靖榕／綜合報導

路透社引述6名消息人士報導，北大西洋公約組織（NATO）正考慮調整近年來每年召開高峰會的慣例，甚至不排除在2028年完全停辦，以降低政治緊張與提升決策品質；其中，美國總統川普帶來的不確定因素，被視為重要背景之一。

北約擬調整每年峰會慣例或停辦

北約目前共有32個會員國。自2021年以來，各國領袖每年夏季固定舉行峰會，今年預計於7月7日至8日在土耳其首都安卡拉舉行。不過，多名歐洲官員與北約成員國外交官透露，部分國家正推動放慢節奏，例如將2027年在阿爾巴尼亞舉行的峰會延後至秋季，並討論是否在2028年取消峰會安排。

一名外交官表示，部分成員國傾向改為每2年舉行一次峰會，但目前尚未做出最終決定，北約秘書長呂特（Mark Rutte）將握有最終裁量權。北約官員則回應，聯盟仍將持續舉行國家元首與政府首長會議，並在峰會之外維持安全事務的討論與決策。

川普是因素之一 峰會成員有更多考量

多名外交人士指出，雖然川普因素確實存在，但並非唯一原因。長期以來，部分成員國認為年度峰會容易形成追求短期成果與媒體關注的壓力，反而影響長期戰略規劃。一名外交官直言，「與其舉行糟糕的峰會，不如減少次數」，另一人則強調，決策品質才是衡量聯盟實力的關鍵。

華府智庫大西洋理事會研究員貝里指出，減少高調峰會有助北約專注自身事務，也能降低跨大西洋關係中的戲劇性衝突。她提到，冷戰期間北約僅舉行8次峰會，而川普首任期間的多場峰會因其批評盟國國防支出而引發爭議。

川普政府與歐洲的北約跨洋衝突

近期局勢更增添不確定性。美國在對伊朗採取軍事行動前未與盟國充分協商，部分北約國家也拒絕提供支援，導致川普公開質疑是否應持續遵守北約共同防禦條款，甚至一度表示考慮退出北約。此外，他曾提出接管格陵蘭的構想，而格陵蘭為北約成員國丹麥的自治領地，也引發盟友關切。