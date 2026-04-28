　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普歐洲頻「跨洋衝突」　傳北約擬取消每年舉行峰會

▲北約峰會。（圖／取自北約發言人X）

▲北約峰會。（圖／取自北約發言人X）

記者張靖榕／綜合報導

路透社引述6名消息人士報導，北大西洋公約組織（NATO）正考慮調整近年來每年召開高峰會的慣例，甚至不排除在2028年完全停辦，以降低政治緊張與提升決策品質；其中，美國總統川普帶來的不確定因素，被視為重要背景之一。

北約擬調整每年峰會慣例或停辦

北約目前共有32個會員國。自2021年以來，各國領袖每年夏季固定舉行峰會，今年預計於7月7日至8日在土耳其首都安卡拉舉行。不過，多名歐洲官員與北約成員國外交官透露，部分國家正推動放慢節奏，例如將2027年在阿爾巴尼亞舉行的峰會延後至秋季，並討論是否在2028年取消峰會安排。

一名外交官表示，部分成員國傾向改為每2年舉行一次峰會，但目前尚未做出最終決定，北約秘書長呂特（Mark Rutte）將握有最終裁量權。北約官員則回應，聯盟仍將持續舉行國家元首與政府首長會議，並在峰會之外維持安全事務的討論與決策。

川普是因素之一　峰會成員有更多考量

多名外交人士指出，雖然川普因素確實存在，但並非唯一原因。長期以來，部分成員國認為年度峰會容易形成追求短期成果與媒體關注的壓力，反而影響長期戰略規劃。一名外交官直言，「與其舉行糟糕的峰會，不如減少次數」，另一人則強調，決策品質才是衡量聯盟實力的關鍵。

華府智庫大西洋理事會研究員貝里指出，減少高調峰會有助北約專注自身事務，也能降低跨大西洋關係中的戲劇性衝突。她提到，冷戰期間北約僅舉行8次峰會，而川普首任期間的多場峰會因其批評盟國國防支出而引發爭議。

川普政府與歐洲的北約跨洋衝突

近期局勢更增添不確定性。美國在對伊朗採取軍事行動前未與盟國充分協商，部分北約國家也拒絕提供支援，導致川普公開質疑是否應持續遵守北約共同防禦條款，甚至一度表示考慮退出北約。此外，他曾提出接管格陵蘭的構想，而格陵蘭為北約成員國丹麥的自治領地，也引發盟友關切。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
出國注意！泰國擬縮減免簽名單　台灣人停留天數砍半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁接見伊朗外長　稱將全力協助中東和平

白宮：川普與國安高層商討伊朗最新3階段談判提議

美股分歧！道瓊收黑、標普創新高　台積電ADR漲0.62％

川普歐洲頻「跨洋衝突」　傳北約擬取消每年舉行峰會

NASA計畫2033年「殖民月球」！基地有「水、物資、網路及車子」

台灣人停留天數砍半！　泰國擬縮減免簽名單「93國砍回57國」

李在明國家級AI戰略！攜手DeepMind簽備忘錄　打造首座谷歌AI校園

日本頻爆大火！岩手縣狂燒6天「1618公頃化焦土」　這2地釀災3死

壽星被「蛋糕抹臉」火大！　掏槍狂轟射殺3友

手術室竟沒醫師！麻醉醫、執刀醫擅自離場　2寶媽昏迷3月淪植物人

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

不滿抽菸！上海迪士尼遊客遭壯漢毆打

普丁接見伊朗外長　稱將全力協助中東和平

白宮：川普與國安高層商討伊朗最新3階段談判提議

美股分歧！道瓊收黑、標普創新高　台積電ADR漲0.62％

川普歐洲頻「跨洋衝突」　傳北約擬取消每年舉行峰會

NASA計畫2033年「殖民月球」！基地有「水、物資、網路及車子」

台灣人停留天數砍半！　泰國擬縮減免簽名單「93國砍回57國」

李在明國家級AI戰略！攜手DeepMind簽備忘錄　打造首座谷歌AI校園

日本頻爆大火！岩手縣狂燒6天「1618公頃化焦土」　這2地釀災3死

壽星被「蛋糕抹臉」火大！　掏槍狂轟射殺3友

手術室竟沒醫師！麻醉醫、執刀醫擅自離場　2寶媽昏迷3月淪植物人

沈伯洋台北隊陣容曝光　Cheap傻眼：這不就大罷免夢幻團隊？

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

「超商雞胸肉」關鍵成分！　營養師：別每天吃

快訊／大同區清晨火警！　51人驚醒逃命

台積電「盤後鉅額」有神祕訊號　法人點出樓地板：4萬點穩了

當「保護」成為侵害人權理由　從實務判決看CRPD下的「制度性歧視」

普丁接見伊朗外長　稱將全力協助中東和平

父母買台積電避遺產稅　律師2原因不建議「最糟法院見」

高嘉瑜「當奇兵」選竹北市長？　本人首度回應了

白宮：川普與國安高層商討伊朗最新3階段談判提議

【對不起嘛～】狗狗拆家被主人訓話　立刻委屈嚶嚶叫求原諒

國際熱門新聞

泰擬縮減免簽國　台人觀光受影響

手術室竟沒醫師！2寶媽昏迷3個月淪植物人

NASA計畫2033年「殖民月球」！

22歲女在家遭性侵殺害！

高市「台灣有事」發言　迫中共重寫攻台劇本

全球軍費飆2.89兆美元　這3國占一半

19年前斷交！　中美洲國家「押注半導體」找台灣助攻

22歲美女代課師被捕！放學後與多位學生不倫

道瓊收黑、標普創新高　台積電ADR漲0.62％

壽星不滿蛋糕抹臉　掏槍狂轟射殺3友

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

中國幫伊朗作戰？川普：我沒很失望

川普歐洲頻「跨洋衝突」　傳北約擬取消每年舉行峰會

李在明國家級AI戰略　攜手DeepMind簽備忘錄

更多熱門

相關新聞

全球軍費飆2.89兆美元　這3國占一半

全球軍費飆2.89兆美元　這3國占一半

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）27日公布的最新報告指出，2025年全球軍事支出攀升至2.89兆美元，占全球GDP的2.5%。其中，又以美中俄的軍費開支最高，光是這三國就占全球總額51%。

槍響兇嫌曾是「天才教師」　曾改善輪椅煞車

槍響兇嫌曾是「天才教師」　曾改善輪椅煞車

護川普！聽槍聲不能逃　CAT嚴苛條件曝

護川普！聽槍聲不能逃　CAT嚴苛條件曝

槍手提前入住繞過安檢？維安可能擴大

槍手提前入住繞過安檢？維安可能擴大

登月對決！《衛報》曝美「跌落神壇」輸中國

登月對決！《衛報》曝美「跌落神壇」輸中國

關鍵字：

川普北約峰會美國歐洲

讀者迴響

熱門新聞

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

王俐人遭批體無完膚李明川力挺「不然你咬我啊！」

泰擬縮減免簽國　台人觀光受影響

遭連長罵死日本鬼子　役男：絕不和解

頻傳分手李鐘碩　IU鬆口談戀情

快訊／韭菜大翻車！穩懋、信驊雙爆違約交割　6券商通報

當兵「共用2物」衰染菜花！醫親揭職災：鼻孔裡也長

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

前雲云董事長殺夫　遺孀同意和解

愛愛完急著洗澡？醫揭「男女清潔關鍵」：大降感染機率

國民黨老將宣布脫黨參選

海線建商爆周轉不靈全面停工　新北建商悄接手

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面