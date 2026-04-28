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快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周三鋒面報到。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天水氣增多，周三、周四全台有雨！中央氣象署預報員林定宜表示，周三、周四中部以北地區有局部大雨機率。

12縣市陸上強風特報

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氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，風力偏強，今晨至周三晚上，綠島、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天南方水氣增多，花蓮、台東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，南部、東北部、基隆北海岸有局部短暫陣雨，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

周三周四全台有雨

林定宜說，周三下半天鋒面逐漸通過，東北季風增強，各地降雨機率增加，有局部短暫陣雨或雷雨，周四各地仍有局部短暫陣雨，其中西半部有雷雨，而這兩天中部以北有局部大雨機率。

林定宜表示，周五、周六東北季風減弱，有個小空檔；周日、下周一另波鋒面接近，周日南部有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫陣雨，下周一中部以北、東北部及東部有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。

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