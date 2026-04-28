人夫偷吃女同事嗆「都有避孕」！正宮抓包　百萬年薪小三判賠翻倍

▲人夫阿明外遇女同事花花，正宮小美憤而提告。（示意圖／Pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

台北市一名人夫阿明（化名）自2024年起，頻繁以工作出差為由離家，妻子小美（化名）直覺有異展開調查，驚覺丈夫竟天天進出女同事花花（化名）的香閨，兩人甚至在大街上親暱牽手、依偎約會。士林地院一審判處花花應賠償20萬元，但案經上訴，高等法院考量小三經濟實力雄厚，改判40萬元定讞。

穿睡衣幫拿外送被活捉 腥夫自爆：每次都有避孕

判決書指出，阿明與小美育有兩子，家庭生活原和樂。但從前年起，阿明開始頻繁藉故不在家，小美暗中查訪，赫然發現丈夫已住進花花家中，不僅拍到阿明穿著睡衣背心從小花家走出拿外送的身影，還多次直擊兩人在公園約會、拖著行李箱同進同出的畫面。在對質錄音中，阿明坦承愛上花花，更露骨自爆雙方發生過性行為，但他自讚「每次都有避孕」，確定花花沒懷孕，字句令小美崩潰。

辯稱「單純借住」反控偷拍 法官一舉動打臉小三

花花不服上訴時辯稱，與阿明僅是純同事，提供房間只是協助解決住宿問題。她更反指小美跟蹤、側拍侵害其隱私權，主張照片不具證據能力。然而，法官認為夫妻互負忠誠義務，在隱私權上應有所退讓，且小美拍攝的是公共場合互動，具有維護身分法益的必要性，判定證據有效。

百萬年薪小三賠更多 高院判賠40萬定讞

高等法院衡量雙方背景，小美為全職家庭主婦，而花花則是高薪白領，年薪高達158萬元，名下更有兩筆不動產，經濟條件相當優渥。法官認為，原審判賠20萬元實屬過低，無法對其侵害配偶權之行為達到應有的懲戒與補償，最終決定加碼改判40萬元，全案定讞。