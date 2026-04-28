王俐人遭網圍剿！名嘴怒槓酸民「先照鏡子」　喊話出寫真一定買

記者閔文昱／綜合報導

女星王俐人近日因登上成人平台SWAG進行直播，引發網路正反兩極評價，部分網友更以嘲諷語氣對其表現、尺度進行人身攻擊。針對輿論風波，政治評論員王瑞德在社群平台發文力挺王俐人，直言「每個人都擁有身體自主權」，對自身身體與生活方式具有完全決定權，外界不應以貶低方式評價，更霸氣反嗆酸民，「憑什麼嘲笑她？自己去照照鏡子看看自己的德行。」

▲女星王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

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怒嗆酸民「先照照鏡子」 王瑞德力挺身體自主權

王瑞德在臉書連發兩文表達立場，除了強調身體自主權外，也以過來人身分鼓勵王俐人，指出人生屬於個人，不該被負債或外界聲音打擊。他溫情提醒，面對低潮應保持韌性，但在複雜的人際互動上仍要保有警覺，「不要太相信人」，字句間流露出對當事人的關心與不捨。

▲王俐人因拍攝一系列性感影片成為話題焦點。（圖／SWAG提供，下同）

自揭全台寫真集收藏最多 王瑞德：若她出一定買

有趣的是，王瑞德也透露自己是「台灣收藏寫真集最多的男人」，雖然表示目前還沒看過王俐人的影片，但公開表態支持，「如果她出寫真集，我一定會買來收藏！」展現出力挺到底的決心。

消息曝光後迅速引發熱議，社群平台呈現兩派激辯，一派網友認同「身體自主」觀點，支持個人選擇；另一派則對公眾人物在成人平台的尺度持保留態度。隨著各方立場交鋒，王俐人相關話題在網路熱度不減，持續登上熱門搜索。