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桃園區人口突破47萬　張碩芳：基層出現「預算提前支用」

▲桃園區人口突破47萬　議員關注基層服務

▲桃園區人口突破47萬，市議員張碩芳關注基層服務。（圖／張碩芳服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區人口持續攀升，目前已突破 47 萬人，穩居桃園市人口最多行政區。隨著人口規模擴大，公共服務需求同步增加，基層治理的資源配置與制度彈性逐漸浮現壓力。市議員張碩芳27日於市議會質詢指出，除數位落差與場館管理問題外，近期更出現基層「預算提前支用」的現象，值得市府正視。

張碩芳表示，桃園區市民活動中心使用頻繁，但長期以來場次銜接過於緊湊，導致民眾進出與場地布置時間不足。經協調後，區公所已承諾未來各場次之間將增加前後各 30分鐘的緩衝時間，讓場地運作更順暢，也提升民眾使用體驗。她認為，公共設施管理應從單純追求使用率，轉向重視使用品質與安全。

除了場館管理外，張碩芳也揭露一項基層普遍反映的異常情況。近期不少里辦公處在8月底前集中支用原屬中秋節的相關經費，形成「預算需提前用完」的普遍認知。她質疑，這樣的現象是否來自行政體系的隱性壓力，或過往經驗累積所形成的非正式操作模式。

張碩芳指出，若預算被迫集中於特定時間支出，恐導致下半年社區活動與臨時需求缺乏經費支撐，影響基層服務的穩定性，甚至造成資源配置失衡。她也坦言，這樣不尋常的支用節奏，容易引發外界聯想，對行政運作的透明度產生疑慮。

對此，副市長蘇俊賓於議會答詢表示，市府並未要求基層必須在8月底前完成預算支用，也不應存在趕進度的作法。未來將檢討相關行政宣導方式，避免造成基層誤解，並強調各里應依實際需求與服務狀況，彈性運用預算。

張碩芳強調，桃園區作為全市人口指標區，行政作為應更加穩定與前瞻。她呼籲市府建立更清楚的溝通機制，釐清預算使用原則，避免形成「行政潛規則」，讓基層資源能平均分布於全年，真正回應市民日常生活需求。

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