▲金六結營長播《八佰》被記申誡，Cheap傻眼「主角是國軍，謝晉元將軍在忠烈祠還有牌位」。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委王定宇27日質詢時指出，陸軍六軍團金六結營區今年初發生部隊播放中共統戰影片《八佰》，而該營區4月就發生台日混血役男遭到霸凌事件，營長後續也被記2次申誡處分，引發社會討論。對此，網紅Cheap表示，《八佰》主角是國軍，是中華民國的軍隊，謝晉元將軍在忠烈祠還有牌位，「結果現在變成統戰的一員了？」

營區播《八佰》 營長遭記兩次申誡

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王定宇27日質詢時表示，陸軍六軍團金六結營區近日發生溫姓上尉公然侮辱台日混血新兵事件，而他調查後發現，金六結營區今年1月被投訴在部隊裡播放中共統戰電影《八佰》，如果是播放台灣版的《八百壯士》，他覺得就沒問題，但怎麼會播放中國的《八佰》，為什麼營長會要求播放中共統戰電影？

對此，陸軍參謀長陳建義中將解釋，營長看到影片中有青天白日滿地紅國旗、播放中華民國國歌，就誤以為是一個適合精神教育的影片，殊不知是中共統戰的包裝，深入了解後認為是單一個案，營長個人對這部影片價值判斷錯誤，已對營長處分2次申誡。

Cheap提四行倉庫 反問哪裡算統戰

對此，網紅Cheap表示，《八佰》的背景是「四行倉庫保衛戰」，發生在抗日戰爭初期，主角是國軍、中華民國的軍隊，當時的指揮官謝晉元將軍在忠烈祠還有牌位，結果現在也變成統戰的一員了嗎。他說，「電影是阿共拍得沒錯，但不是阿共出品，就等於一定有政治目的，就等於統戰吧」。

Cheap還說，《八佰》起初曾被中國禁播，被「紅色文化研究會」指控美化國民黨，大肆渲染青天白日旗，後來因新冠肺炎因素，導致中國電影業受到中重創，才讓《八佰》這種商業大片來救市，播放前還刪減了十幾個地方，「人家不爽花五億人民幣，把國民黨拍太帥，結果你嫌是統戰？」

網友也傻眼 直呼世界太瘋了

Cheap最後說，「大家看了只會覺得，『戰爭真可怕，學長也太硬，還好我退伍了』，誰會站起來拍手喊，我願意為統一貢獻一份心力？」

其他網友看了也紛紛表示，「四行倉庫抵禦得是日本人的入侵唉，跟統戰有什麼關係了」、「這世界已經瘋到我不認識了」、「原本不知道這個片，查了一下感覺好像還不錯看唉」、「台灣方面1976年也有拍攝相同題材的八百壯士，怎麼沒人說八百壯士是統戰電影」、「這部片真的是難得國軍形象正面，這樣又可以統戰？」