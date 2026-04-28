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張忠謀+李昌鈺跨界對話　《菁英集粹》揭示司法新視野

▲最高檢《菁英集粹-跨界對話二十年》新書今(27)日發表。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢《菁英集粹-跨界對話二十年》新書今(27)日發表。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

「往事並不如煙，雪泥鴻爪留痕。」最高檢察署27日發表《菁英集粹－跨界對話二十年》，彙整逾二十載跨界對話成果，集結科技、醫療、文化與宗教等領域16位傑出人士智慧結晶。透過系統性整理與深度紀錄，呈現司法與各界互動的思想軌跡，不僅拓展法律專業視野，更為當代社會留下珍貴的人文資產與時代見證。

▲最高檢《菁英集粹-跨界對話二十年》新書今(27)日發表。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢《菁英集粹-跨界對話二十年》新書今(27)日發表。（圖／最高檢察署提供）

最高檢察署今（27）日於貴陽講堂舉辦《菁英集粹－跨界對話二十年》新書發表會，彙整自2004年起檢察機關邀請各界領袖專訪及演講內容，透過跨界交流，為司法體系注入多元思維與人文厚度。

▲最高檢《菁英集粹-跨界對話二十年》新書今(27)日發表。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢《菁英集粹-跨界對話二十年》新書今(27)日發表。（圖／最高檢察署提供）

本書內容依主題分為五大面向，包括經營管理、邏輯思辨、數位科技、勵志人生及人文素養，收錄如張忠謀、李昌鈺、許金川、星雲法師、李遠哲、余光中、翁倩玉等16位重量級人物觀點，展現跨領域智慧交融的深刻價值。

發表會現場冠蓋雲集，包含法務部政務次長黃謀信、醫界與產業代表及學界人士等共同見證。黃謀信表示，本書最大貢獻在於提升司法人的視野「深度、寬度、廣度與高度」，透過跨域對話，讓法律不再侷限於專業框架，而能回應社會多元需求。

多位與會者亦分享閱讀感受。許金川指出，本書不僅法律人應讀，各領域領導者亦可從中汲取智慧；黃瑞仁則認為內容蘊含人生精華，有助經驗傳承；台積電基金會執行長彭冠宇強調跨界交流對解決複雜問題的重要性；詹宏志則肯定書中紀錄的精準與嚴謹，展現司法專業的可信度。

此外，宗教與文化界人士亦表達共鳴。妙眾法師認為本書蘊含善意與真誠，具有長遠流傳價值；曹金鈴分享自身生命體悟，展現文化傳承的力量；林玉嫦則從書中看見教育與關懷翻轉生命的精神。
邢總長表示：「最高檢出版本書的初衷，正如法諺所云：『欲成法學家，應不斷追求學問，並向一切人學習』，在學習的過程中，累積了很多寶貴的資料，為使『往事並不如煙』，我們做了全面、系統性的整理，期許讓先進們的寶貴經驗，能夠傳承，使大家即便身處複雜多變的社會，仍可保持求真、求善、求美的初心」。

本書由吳梓榕檢察官肩負編製策劃重責；自2004年起，編輯團隊成員例如時任警政署葉建華、鄭旭成、時任屏東地檢署張宏瑞、吳宜霏、時任最高檢察署李濠松、張安箴等為每篇專訪演講辛勤筆耕、留下文字紀錄；最高檢察署林芝郁、吳怡明、柳瑞宗、游啟輝、紀嘉慧、陳之怡等同仁群策群力，使司法機關編纂之第一本《菁英集粹-跨界對話二十年》得以出版。

而封面以「檢察之鷹」為意象，象徵司法應具備高瞻遠矚與明辨是非的能力。會中亦致贈紀念牌，感謝講者與編輯團隊的貢獻。《菁英集粹－跨界對話二十年》即日起正式上市，每本定價500元，書款將繳入國庫。此書不僅是司法機關重要出版成果，更是一部跨越時代、串聯各界智慧的珍貴紀錄。

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