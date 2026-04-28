NASA計畫2033年「殖民月球」！基地有「水、物資、網路及車子」

▲NASA近日提出1項雄心勃勃的計畫，目標在2033年前讓人類永久居住於月球。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國國家航空暨太空總署（NASA）近日提出1項雄心勃勃的計畫，目標在2033年前讓人類永久居住於月球。這項計畫以「阿提米絲計畫」（Artemis program）為核心，延續自1972年阿波羅任務以來中斷已久的載人登月行動。NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）強調，此次任務的戰略目標已經改變，「不再只是象徵性的插旗，而是建立可持續存在的人類據點。」

綜合外媒報導，計畫的第一階段目前已經啟動，商業登月器正向月球南極運送物資，為預計2028年的載人登陸鋪路。多項先遣任務將在未來2年內完成地形測繪、水冰搜尋、輻射監測與通訊測試等關鍵工作。由英國「薩里衛星技術公司」（Surrey Satellite Technology）打造的「月球探路者」（Lunar Pathfinder）衛星，預計提供月球背面與地球之間的穩定通訊，解決長期困擾深空任務的通訊盲區問題。

在硬體部署方面，NASA規劃明年透過9艘貨運登月器運送關鍵設備，包括核能發電系統與「揮發物調查極地探索車」（VIPER rover）。同時，太空探索技術公司（SpaceX）與藍色起源（Blue Origin）正競逐首個載人登月任務的主導權。根據規劃，2029年將正式啟動月球基地建設，並於2032年引入由「豐田」（Toyota）開發的加壓式月球車，作為可移動居住模組。

月球基地選址於南極地區，主因在於該區域蘊藏水冰資源，可轉化為飲用水、氧氣甚至火箭燃料。然而，該地同時面臨極端低溫與長達14天的黑夜週期，對能源供應與生命維持系統構成重大挑戰。

與此同時，美國太空科技公司「Voyager Technologies Inc」的董事長暨執行長泰勒（Dylan Taylor）23日也在新加坡舉行的「CNBC CONVERGE LIVE」論壇上表示，「在2020年代結束前，我們將把人類送上月球，並建立某種形式的月球基地，很可能是充氣式棲息艙，並配備生命維持系統。」

他進一步指出：「進入2030年代，更確切地說是2032或2033年，你將能夠坐在紐約州北部的門廊上仰望月球，並看到月球上亮起燈光，因為那裡將有人生活與工作。」

產業方面，美國貿易協會「商業航天聯盟」（Commercial Space Federation）指出，美國目前在商業太空領域「遙遙領先」，而「德意志銀行」（Deutsche Bank）亦在2月的1份報告中預測，「月球經濟」即將迎來爆發式成長。

對此，泰勒在論壇場邊受訪時表示：「太空產業從未如此火熱。」他形容該產業「才剛剛起步」，並預期將迎來來自美國政府的大量資金挹注。4月3日，美國總統川普（Donald Trump）剛要求國會將國防支出提高至1.5兆美元；而4月21日，美國空軍（U.S. Air Force）與太空軍（U.S. Space Force）則為2027財政年度提出超過3000億美元的預算需求。

報導補充，「Voyager Technologies Inc」於6月上市，其最廣為人知的計畫為「星際實驗室」（Starlab），該計畫旨在取代預計於2030年退役的「國際太空站」（International Space Station）。

太空正逐漸成為關鍵基礎設施的所在地，例如通訊衛星。NASA將「低地球軌道」（Low Earth Orbit）定義為高度不超過2000公里的太空區域。該領域在2025年吸引了超過450億美元投資，高於2024年的250億美元。

泰勒表示，他預期未來5年內太空中的資料中心將開始運作，但同時也指出如何將熱量有效散出仍是1大技術挑戰。太空系統公司「Muon Space」總裁格雷史米林（Gregory Smirin）則表示，部分資料中心功能已經存在於太空中，「我們已經看到推論階段的應用，也就是目前在軌系統已經開始進行人工智慧分析。」

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