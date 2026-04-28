媽祖披原民衣守護地方　科大生助229歲草屯朝陽宮創意變身

▲草屯鎮朝陽宮媽祖廟與朝陽科技大學景觀設計系師生合作，進行文創空間活化。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮最早存在的媽祖廟朝陽宮今年歡慶建宮229周年，廟方特地與同名的朝陽科技大學景觀及都市設計系師生合作，以年輕人的創新想法將廟方閒置空間的景觀設施改造，並以該廟獨樹全台的「媽祖結合平埔族（原民文化）」特色推出帆布袋、祈福酒等文創祈福小物，為百年廟宇注入新風貌。

朝陽科技大學景觀及都市設計系二年級共80名學生，今天總動員齊聚草屯朝陽宮，舉辦「強強聯手打造老少共融廟宇新活力」記者會，除呈現中庭水景、後院狹地、洗手間、朝陽文化質感廊等景觀改造成果，也由學生戴上墨鏡化身嘻哈或時尚感十足的「名模」，揹著自己設計的「角頭媽祖」文創帆布袋、手捧「Manitan日出祈福酒」等作品走秀，讓傳統廟埕瞬間變成伸展台，草屯鎮長簡賜勝、鎮民代表會主席陳文忠、南投縣議員林友友等在地政要都出席讚聲。

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朝陽科大助理教授廖碧勤說明，草屯鎮古名「草鞋墩」，也曾是洪雅族阿立昆支族的家園，漢人林、洪、李、簡四大家族於清雍正以後（1723 年後）陸續遷入墾殖，見證平埔族與漢人在此相遇相融互助生活，朝陽宮後於嘉慶二年（1797年）建立；設計「角頭媽祖」帆布袋的大二生宋育愷表示，阿立昆人善織紅藍相間的菱紋錦裳，因此正面圖樣為穿著該族傳統服飾的媽祖，背面則結合草屯13庄47角頭祭祀信仰圈，讓插畫中的媽祖單眼眨眼、展現俏皮與自信，傳達出「萬事有我，別擔心」的宣告，讓信仰化身為親民的庒頭守護神，陪民眾走過日常。

▲▼洪雅族阿立昆支族、角頭媽祖文創帆布袋；Manitan日出祈福酒。（圖／廖碧勤提供）

祈福酒造型則出自大二生陳彥糖的手筆，他表示洪雅族阿立昆支族每年收成之際，會以 Manitan（會飲） 祭儀歡聚，共飲慶豐、敬謝土地恩賜，而酒也意味「長長久久」的祝福深意，有白色瓶標的黑米琴酒、琥珀色酒液的桶陳蘭姆酒兩款。

廖碧勤特別感謝朝陽宮主委周宥騰，一直鼓勵學生放膽設計、不要設限，秀出對媽祖滿滿的創意，讓年輕世代發揮景觀與都市設計的專業所學，協助這座百年廟宇的獨特文化向外推廣，打造符合現代、老少共融的廟宇新氣象，也牽成「朝陽」聯手「朝陽」的特殊緣分，以及產學合作與地方創生的充分結合，期待未來能讓更多信眾、香客看見草屯朝陽宮的歷史底蘊與創新活力。