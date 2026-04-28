準到發毛！從消費習慣看你的「金錢人格」　心理分析這類人容易陷入財務陷阱

▲為什麼有人存不到錢，有人存了錢卻不敢花？國外網站《Bustle》指出，我們與金錢的關係早在成年社交前就已定型。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）



記者張芳瑜／綜合報導

近來台股瘋漲，投資理財等有關金錢的話題都跟著熱門起來，其實每個人與金錢之間都有一段關係，而對大多數人來說，這段關係往往「一言難進」。從父母身上習得的習慣與觀念、文化規範、生活方式、價值觀甚至恐懼，這些因素相互交織，最終形塑出你的「金錢人格」——亦即你對財務的思考方式、感受與行為模式。事實上，這種人格早在你開立第一個銀行帳戶前，就已經悄悄成形。

國外網站《Bustle》文章中提到，金錢人格影響極其深遠：從你如何堅持（或逃避）預算計畫、薪水流向何處，到你是否容易在深夜衝動購物，抑或是傾向省錢自己下廚。此外，它也決定了你何時能達成儲備緊急預備金，或存到首購頭期款等重要目標。那麼，你的金錢人格究竟如何影響儲蓄？更重要的是，你該如何順應天性，而非與之對抗？

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事實上，理財建議並沒有「標準答案」，最有效的策略取決於你在情感與財務上的特質。無論你是購物狂還是熱愛報表的儲蓄達人，以下由五位財經專家針對「享樂型」、「儲蓄型」、「冒險型」及「逃避型」等四種人格提供的理財建議，將協助你打造最適合自己的儲蓄計畫，讓累積財富不再痛苦，而是指日可待。

一、享樂型（The Spender）

如果你發現自己總是被閃亮的新產品包圍，卻同時面對刷爆的信用卡與透支的存款，你可能就是享樂型人格。

「消費本身並非壞事，」《The Frugal Feminista》創辦人卡拉·史蒂文斯（Kara Stevens）表示：「但請試著自問，這些支出滿足了什麼樣的情緒需求？是認同感、逃避現實，還是為了慶祝？」

享樂型的人通常追求「即時滿足」，這往往帶來強烈的情緒起伏與龐大的帳單。無論是購物、臨時起意的旅行，還是總是主動買單，這類人常會忍不住掏出錢包，即便這已經超出了預算。

購買前的緩衝期：

誰沒發生過本來只想去大賣場買洗衣精，最後卻帶了四顆香氛蠟燭和三個馬克杯回家的經驗？衝動消費可以理解，但累積起來很驚人。理財專家法諾許·托拉比（Farnoosh Torabi）建議練習「24小時規則」：在購買非必需品前，先強迫自己等待24小時。科學證明，這段短暫的緩衝能幫你區分什麼是「衝動」，什麼是「真的需要」。

撥出「娛樂基金」：

完全禁止非必要支出通常很難持久。理財網站創辦人波拉·索坤比（Bola Sokunbi）建議將額外開銷納入規劃：「在預算中設立一個『娛樂專區』，先設定自動儲蓄，剩下的錢就能毫無罪惡感地盡情花用。」

二、儲蓄型（The Saver）

對某些人來說，問題不在於如何存錢，而是在達成目標後如何放鬆。那種想省下每一分錢的本能，可能源於深層的財務焦慮。但儲蓄者要注意：過度保守有時會適得其反。

「儲蓄應該是『為了什麼』而存，而非單純為了存錢而存，」理財顧問克洛伊·艾莉絲（Chloe Elise）解釋：「我見過有人戶頭裡存了六位數，卻因為害怕看到數字減少，而不敢去清償信用卡債或學貸。請確保你的儲蓄是有策略的。」

給每一塊錢一個家：

在存夠3到6個月的緊急預備金後，你該認真思考資金的去向。托拉比建議採取「雙管齊下」的方法：1至5年的短期目標存入高利活存帳戶；長期目標則應考慮投入多元化的投資組合，如定期定額台股、美股或退休金帳戶。

讓自己說聲「好」：

儲蓄型的人往往過度排斥自發性消費，長久下來會造成壓力。當你達成某個階段性目標時，請給自己許可去享受成果。你可以把這想成是：當本週預算有剩餘時，去吃一頓大餐；或是在存了好幾個月的旅遊基金後，終於訂下那張心儀已久的機票。

三、冒險型（The Risk-Taker）

與儲蓄型相反，冒險型對風險的承受度很高，擁有遠大的夢想。他們追求長期收益、創業或積極投資，甚至在還沒存好預備金時就投入大筆資金。

「我很欣賞這種衝勁，但沒有研究過的風險就只是賭博，」專家海莉·薩克斯（Haley Sacks）提醒：「長期的財富是靠多元配置累積的，而不是靠迷因股或憑感覺。保持大膽，但也要保持平衡。」

建立「枯燥基金」：

精算過的風險才能帶來回報。在追求投報率之前，請確保已付清高利貸並存好預備金。史蒂文斯建議，將那些「無聊」的財務管理視為換取自由的籌碼：「用『枯燥基金』來平衡你的大膽行動，例如緊急存款或保險，這些看似不酷的保障，正是支持你長期自由的後盾。」

四、逃避型（The Avoider）

當金錢讓人感到壓力山大時，逃避型的人會選擇撇過頭去。他們延遲查看帳戶、不記帳，並抱持著「船到橋頭自然直」的想法。

「這曾是我最真實的寫照，」艾莉絲坦言：「多年來我甚至不知道網路銀行的密碼，每次結帳都像在玩輪盤遊戲，看卡片會不會刷過。」但假裝金錢不存在並不會消除壓力。

把財務變浪漫：

面對恐懼最好的方式就是改變體驗。艾莉絲建議每週與自己來場「金錢約會」，哪怕只有10分鐘。點個蠟燭、放點音樂、準備一杯喜歡的飲料，小劑量地接觸財務狀況，能逐漸建立自信。

尋求專業協助：

你不需要獨自面對。如果財務狀況讓你感到難以負荷，可以尋求理財教練或專業諮詢機構的協助。從簡單的小步驟開始，以體諒而非責備的心態來面對你的數字。

不論你是哪一種性格，了解自己的天性都是理財的第一步。當你不再與自己作對，累積財富的路徑自然會變得清晰許多。