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南投續推偏遠地區採購業務聯繫平臺　仁愛鄉辦理實地輔導交流座談會

▲南投偏遠地區採購業務聯繫平臺前進仁愛鄉辦理實地輔導交流座談會。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投偏遠地區採購業務聯繫平臺前進仁愛鄉辦理實地輔導交流座談會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助偏遠地區提升工程採購品質與整體執行效能，南投縣政府持續推動「偏遠地區採購業務聯繫平臺」，日前赴仁愛鄉公所辦理實地輔導交流座談會，透過深入原民部落現地會勘災修復建工程實際執行情形，並辦理座談會務實討論機關辦理採購疑義，促進經驗交流與制度精進。

本次活動於4月23日由縣府政風處副處長鍾典村擔任領隊，率府內相關業務單位組成採購輔導小組，並邀集具備豐富工程經驗及採購專業背景之外聘委員共同參與現場勘查，透過專業指導及意見交流等方式，對於辦理工程及採購程序提出具體建議，協助地方機關檢視採購流程並強化履約管理。

▲南投偏遠地區採購業務聯繫平臺實地輔導交流，前進仁愛鄉辦理實地輔導交流座談會。（圖／南投縣政府提供）

於現地會勘階段，外聘專業委員及縣府輔導小組就工程履約情形進行瞭解與指導；座談階段則對於公所提出辦理採購與工程履約管理疑義，包括原住民廠商優先承包機制、工程案件履約保固、押標金追繳等實務問題，由縣府相關單位及外聘專家委員提供具體可行之參考建議。

▲南投偏遠地區採購業務聯繫平臺實地輔導交流，前進仁愛鄉辦理實地輔導交流座談會。（圖／南投縣政府提供）

鍾典村表示，原鄉地區通常地處偏遠，災修復建工程多位於交通不便的山區，除施工條件相對嚴峻，亦與災害應變及部落居民通行密切相關；「偏遠地區採購業務聯繫平臺」是參考機關採購廉政平臺精神所設計，希望透過實地輔導、專業諮詢及跨機關協作等機制，建立常態性業務聯繫管道，協助偏遠原鄉地區強化採購專業量能，建構風險防護機制。

仁愛鄉長江子信表示，原鄉地區受限於地理環境及部落分散等因素，辦理工程採購案件時常面臨嚴峻的施工挑戰與行政壓力，感謝縣府辦理此次交流活動，讓基層同仁得以與縣府相關單位進行相互交流，並向外部專家、學者洽詢，相信有助於提升同仁辦理採購能力。

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