中華電信基金會培育小導演8年破200部短片　教孩童運用數位科技築夢

記者蘇晟彥／台北報導

秉持「數位培力、影像扎根」的宗旨，中華電信基金會從2018年起深入全國各地偏遠的社區與學校，展開「好厝邊小導演」專案，以營隊方式邀請專業師資授課，讓孩子們利用手機或平板電腦，拍攝出完整的影音作品。八年來，已培育出超過600位「小導演」，產出超過200部短片。透過這個數位培力計畫，孩子們不但學會善用數位工具，增進自信心，也激發他們獨特的想像力與創作力。

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▼好厝邊小導演進階影像課程，帶領孩子們善用數位實現夢想。（圖／中華電信基金會提供）



小導演大夢想 作品在國家電影中心放映廳舉行首映

在「好厝邊小導演」營隊裡，孩子們以團隊合作的方式，學習如何架構劇本、拍攝、剪輯與配音，同時兼任編劇、導演、演員等不同角色，合力完成一部影片。為隆重看待小導演們努力的成果，中華電信基金會特別攜手國家電影及視聽文化中心，在國家級「大影格」放映廳，為小導演們盛大舉辦人生第一場創作首映會。除了呈現影片的最佳效果，也藉此開啟孩子們的影像視野與想像，建立自信心與成就感。小導演們看著自己的作品躍上大銀幕，如同院線電影般正式放映，都感到既興奮又新奇，現場歡笑聲不斷。

中華電信基金會董事長林榮賜力挺小導演們，不但出席首映會擔任頒獎人，會後更讓小導演們化身為記者，對他進行採訪。被「小記者」詢問對全台各地的小導演有什麼期待時，林榮賜表示，小導演們用數位方式記錄家鄉特色與人生夢想，這個數位的方式，就等於打開了一扇門，是未來探索世界的一個很重要的能力。

林榮賜指出，從歷屆小導演們的作品中可以看出，小朋友的想像力與創意都非常豐富，例如三重耕心蓮苑「翻炒夢想」作品，小導演們利用廚師大賽的方式，呈現「用料理串起人心」的夢想；屏東琉球國小的「琉球囝仔的棒球夢」作品，不但拍攝練習時不怕受挫的過程，還成功邀請到第一位出身小琉球的職棒選手、台鋼雄鷹隊投手陳正毅，為在地學子的棒球夢加油打氣。

▲新竹桃山國小夢想成為拳擊國手的哥哥，在妹妹掌鏡下演繹奮力出拳的夢想。



善用數位的孩子不會變壞 而且超級厲害

過去曾流行一句廣告詞「學音樂的孩子不會變壞」，中華電信基金會則是希望透過小導演們證明，「善用數位的孩子，不只不會變壞，而且超級厲害！」

「好厝邊小導演」第一屆營隊從屏東小琉球出發，當年還是懵懂國中生的黃怡綸，參加完小導演課程後，繼續運用她學到的數位影像技能，參與選拔成為屏東海生館「珊瑚礁大使」，更前往美國聖地牙哥推廣海洋保育。後來她再參與「小導演」進階營隊，也曾經返隊向學弟妹分享經驗。後來考上成大醫學系的黃怡綸表示，在各種面試場合自我介紹時，她都會提及參與「小導演」活動的特別經歷，因為這段經驗對她影響深遠。

「好厝邊小導演」設計多面向的課程主題，原本栽培孩子們的「數位力」，教小朋友運用行動載具記錄家鄉的故事。為了進一步啟蒙孩子們的「競爭力」，這兩年小導演課程以「築夢」為題，鼓勵孩子們創作。基金會邀請多位跨界名人擔任「築夢人」，包括金曲歌手桑布伊，知名廣告導演盧建彰，《俗女養成記》飾演「小嘉玲」的演員吳以涵，中華電信女籃隊員林玉書、王游乙文與張家瑄，中華電信總經理兼基金會董事長林榮賜等人，向孩子們分享邁向夢想的努力過程與克服困難的經驗，引導孩子們大膽作夢、勾勒出自己夢想的輪廓，並將這些夢想轉化為影音作品留下紀錄。

▲曾在台南後壁拍攝《俗女養成記》飾演「小嘉玲」的吳以涵擔任築夢者，鼓勵在地的同學們勇敢朝夢想邁進。



▲台南後壁小導演，善用影像記錄自己的兒時夢想。

不同領域的築夢人 激發孩子們朝夢想一步步前進

林榮賜董事長跟小朋友們分享，自己高中聯考前夕，因打球意外導致右手開放性骨折，雖為右撇子，仍堅持應考，以不擅用的左手一筆一劃寫答案、寫作文，完成所有考試，最後順利考上第一志願。他鼓勵小導演們，面臨困難挫折時，不要輕易放棄，始終保持正向，才有機會得到意想不到的美好結果。

在屏東獅子鄉舉辦的「好厝邊小導演」營隊，邀請跨界藝人小嫻 (黃瑜嫻)擔任築夢人。小嫻17歲就踏入演藝圈，後來成為知名主持人，只有高中畢業的她，將「讀大學」列為人生夢想清單，現在也如願在屏東大學就讀音樂系。小嫻和孩子們分享：「任何職業都值得被尊敬，要突破自己的天花板。這些年她擔任了恆春半島解說員、考取了動力帆船證照、潛水證照、初級救護技術員等。不要管別人怎麼說，想做什麼就勇敢去做，請持續發光！」她以目前走在實現夢想路上的真實感，鼓勵孩子們勇敢探索及記錄自己的夢想。

中華電信上架小導演作品 以實際行動支持孩子勇敢追夢

為讓全國民眾觀賞歷年精彩的小導演作品，中華電信基金會在YouTube設立「好厝邊小導演專區」，中華電信「MOD免費專區」也能看到小導演得獎作品。基金會邀請大家一起欣賞小導演的夢想故事，也鼓勵孩子們，即使從偏鄉出發，也能實現屬於自己的夢想。

看更多「好厝邊小導演」影片：https://reurl.cc/O6RYnr



▼夢想成為詩人的小導演於頒獎典禮後化身小記者，專訪中華電信基金會林榮賜董事長（左一）。

▼小嫻（黃瑜嫻）擔任屏東獅子國中小導演營隊築夢人，激勵同學們勇敢追夢。



