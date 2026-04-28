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只要22，餓餓秒退散！科學麵＋可口可樂®最強1＋1震撼登場

▲▼統一科學麵情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲在忙碌的工作間隙，拆開一包科學麵，那清脆的咔滋聲就是最對味的快樂開關。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

在這個節奏明快、壓力不小的現代社會中，人們總是在尋找那份能讓靈魂暫時停靠、身心獲得紓解的小確幸。對許多台灣人來說，科學麵早已超越了單純零食的範疇，而是一份承載著童年記憶、陪伴成長的「靈魂伴侶」。每當下午三點的疲累感襲來，或是深夜追劇的嘴饞時刻，那一包充滿魔力的科學麵，總能精準地擊中味蕾，成為生活中不可或缺的陪伴神器。

國民零食的魅力：不只是解饞，更是快樂的開關

無論是在辦公室忙碌間隙、同事小聚的紓壓時刻，或是假日在家追劇，甚至與三五好友聚會的破冰瞬間，科學麵都能讓現場氣氛瞬間變得熱絡。那熟悉的黃藍包裝一拆開，它就不只是包零食，更像是啟動話題的快樂開關，清脆又過癮的節奏，不管在什麼樣的場合、搭配什麼樣的心情，就是那麼對味！

科學麵之所以能成為跨越世代的國民經典，關鍵在於它擁有一套怎麼吃都不膩的「靈魂吃法」；對於愛好者而言，吃科學麵並非單純的咀嚼，而是一場充滿儀式感的感官饗宴。

解鎖靈魂吃法：捏、搖、吃的三重奏

科學麵目前提供三大經典口味供消費者任選：包括經典原味、香蔥雞汁，以及充滿帶勁感的香辣風味。這三種靈魂口味各具特色，能滿足從嗜辣族到追求純粹麵香的所有味蕾。而要將這些美味發揮到極致，就必須遵循內行人才懂的「捏、搖、吃」三步驟：

捏：隔著包裝將乾脆的麵體「捏」碎，那陣陣傳來的咔滋聲就是派對最棒的開場白，光聽聲音就讓人壓力全消。

搖：撕開一角撒入調味粉，接著使勁地「搖」勻。這不只是為了讓風味均勻分布，更是朋友間默契的大考驗，搖得越有節奏，期待感就越高。

吃：最後則是分享「吃」的喜悅。看著細碎、沾滿鹹香粉末的麵體入口，用最簡單的動作，玩出最純粹的快樂。

這種獨特的食用體驗，讓科學麵在辦公室文化中佔有重要一席之地；當同事間陷入腦力激盪的僵局，或是午後工作情緒低落時，一包科學麵的分享往往就能成為最好的情緒轉化器。

▲▼統一科學麵情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲無論是經典原味、香蔥雞汁還是香辣風味，科學麵多樣的選擇滿足所有人的味蕾，是歡聚時刻不可或缺的陪伴神器。

脆爽神組合：科學麵＋可樂的內行享樂

單吃科學麵是經典，但若是想追求極致的味覺層次，搭配冰涼的氣泡飲才是真正內行人的終極享樂。

忙碌工作間隙，或悠閒的居家時光，來一組最對味的組合：酥脆鹹香的科學麵，搭配可口可樂®或雪碧®mini罐的清爽氣泡，在口中激盪出滿滿爽感，瞬間帶走疲憊。這款「1＋1」搭配，不只口感層次鮮明，更帶來飽足與暢快的雙重滿足。即日起至2026/5/12，限時四週，購買科學麵（原味／香蔥雞汁／香辣風味任選）搭配可口可樂®或雪碧®mini系列，即享組合85折優惠，只要22元就能帶走一組！

值得一提的是，本次活動推薦搭配的可口可樂®與雪碧®mini罐設計極為巧妙，輕巧便利的罐身分量剛剛好，適合上班族作為午茶時段的小確幸，不必擔心攝取過量，又能享有最完美的脆爽標配，是分享時刻的最佳選擇。

▲▼統一科學麵情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲巷口就能買到的超值小確幸！現在走進全台 7-11，就能輕鬆帶走科學麵與可口可樂® mini 罐的「脆爽組合」，讓午茶時光更顯面面俱到。

震撼價格：這份最強組合竟然只要22元！

無論你想挑戰後勁十足的香辣風味，或回味百吃不膩的經典原味&雞汁口味，都能找到最對味的選擇，現在只要走進家門口或辦公室下樓的7-11就能輕鬆補貨。在2026年這個春夏之交，不妨給自己一個放鬆的理由。只要花上22元，就能讓這份「脆爽組合」帶入你的日常生活中。讓每個與好友歡聚、與同事共處的時刻，都能因為這一包科學麵與一罐激爽氣泡飲而面面俱到，捏出專屬於你的驚喜時刻！

▲▼統一科學麵情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲最強1＋1震撼登場！即日起至 5/12，科學麵搭配可口可樂®或雪碧®mini系列限時優惠只要22元，快來7-11捏出專屬於你的驚喜時刻。

本篇與科學麵合作

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