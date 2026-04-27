柯文哲遭噴辣椒水內幕！警局長證實秘書「4度致電關切」...仍救不回

▲柯文哲逢甲掃街遭噴辣椒水，引發分局長調職風波。（圖／民眾黨台中市議員參選人劉芩妤提供）

記者閔文昱／綜合報導

台中逢甲夜市「辣椒水案」持續延燒，前台中市警察局第六分局分局長周俊銘因誤噴辣椒水導致柯文哲身體不適，事後遭記過並調離主管職。事件在台中市議會質詢中再掀波瀾，警察局長吳敬田證實，柯文哲曾透過秘書4度來電，詢問是否能「不要調職」，引發外界對政治介入的質疑。

誤噴辣椒水釀風波 分局長遭拔官

事件發生於4月17日，當時柯文哲於逢甲夜市掃街，周俊銘在測試損壞的辣椒水罐時不慎噴出，導致現場人員不適。警方調閱大量監視器畫面後確認情況，周俊銘於18日晚間主動致電坦承，吳敬田則於19日向市長盧秀燕報告。

警局指出，周俊銘因未依規定使用辣椒水，且偵辦初期未即時承認，影響警譽，最終遭記過並調職。不過，藍綠議員皆質疑處分過重，認為不符比例原則。

▲柯文哲遭噴辣椒水一案，民眾黨報案時，第六分局長周俊銘就站在旁邊看。（圖／記者許權毅翻攝）

柯文哲4度致電關切 議會質疑政治操作

在議會質詢中，民進黨議員陳俞融、陳淑華等人追問處理過程。吳敬田坦言，柯文哲並未親自致電，而是透過秘書4度來電，並在通話中詢問「是否可以不調職」。

此外，台中市副市長鄭照新也表示，曾與民眾黨秘書長周榆修通話，說明調查進度。此舉引發議員質疑，認為整起事件恐涉及政治力介入。

▲柯文哲被噴辣椒水過一天持續流淚。（圖／記者唐詠絮翻攝）

綠營批「政治祭品」 市府：依規處理

民進黨議員指出，市長盧秀燕早在4月19日即掌握案情，卻對外稱仍在調查，質疑刻意釋出「煙霧彈」，讓事件延燒、形塑特定政治氛圍，甚至將基層警員當作「政治祭品」。也有議員批評，市府在政治利益與警察士氣間選擇前者，恐影響警紀與向心力。

對此，警局強調，相關懲處是基於執勤不當與影響警譽所做決定，並依規辦理。隨著事件持續發酵，是否涉及政治干預與懲處是否過當，仍有待外界進一步檢視。