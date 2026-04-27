統領廣場「小小地球守護者」公益活動　推廣環境保護從小做起

▲統領廣場推「小小地球守護者」公益活動。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園統領廣場攜手財團法人翁黃琴社會福利基金會、國際多元教育協會，日前舉辦「小小地球守護者」公益活動，邀請台灣兒童少年希望協會共同參與，期透過寓教於樂的形式，推廣環境保護與永續理念。

統領廣場27日表示，兒少希望協會以提供弱勢家庭兒童課後照顧與生活輔導、個案轉介與資源整合、關懷訪視與家庭增權、社區工作、專業志工培訓、單親家庭諮詢等服務，期待社會注入更多愛的關注。

本次活動於4月25日舉行，特別邀請8F bb.q CHICKEN一起共襄盛舉，提供超人氣韓式炸雞、點心與蔬果營養均衡的豐盛餐點，讓孩子們在幸福愉快的用餐氛圍中，給予滿滿的陪伴與愛。為了呼應4/22世界地球日精神，活動中並手繪地球燈等創意彩繪課程，透過實際動手與互動體驗，深化「珍惜資源、守護地球」的重要觀念。

▲手繪地球。（圖／統領廣場提供）

統領廣場說：「國際教育協會」其旗下有英文閱讀教學陪伴計劃、健康飲食行動社、藝術創作捐贈慈善社團，而其中健康飲食行動社Eat Healthy Club 是由學生自行發起的健康倡議社團，致力於將「營養知識」轉化為「日常行動」。協會時常透過校內活動、社區合作與創意專案，如健康餐盒設計、食譜書製作與公益義賣，推廣均衡飲食與健康生活。特別關注現代青少年常見的飲食問題改善與宣導，並結合台灣在地文化，發展貼近生活且可實踐的健康方案，讓健康成為生活的習慣，而不是選擇。