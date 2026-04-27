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桃園活動中心租借不透明？　謝美英籲落實E化與公平使用

▲桃園活動中心租借遭質疑不透明

▲桃園活動中心租借遭質疑不透明。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英27日於市議會質詢指出，市府近年來推動活動中心E化租借，但有民眾反映，在系統上看到「有空檔」，打電話去問卻被告知「已經被某些團體長期借走」，她呼籲落實線上租借，讓市民朋友在網路上就能看檔期、借場地，確保市民朋友能擁有公平的場地借用權。

民政局副局長藍品畯表示，桃園共有396處活動中心，可以線上登記已達350處，未能線上作業的肇因於違建、私人土地、學校內、工程中，高達90%已完成線上申辦。

謝美英特別點出，活動中心使用率高，設備難免耗損，許多活動中心面臨「冷氣不涼、麥克風沒聲音、廁所漏水、無障礙設施損壞」等問題。過去很多長輩在活動中心上課，冷氣壞了報修，公所卻回覆「今年修繕經費已經用完，要等明年編預算」，長輩得在酷暑中揮汗上課，面對夏天即將到來，區公所務必全面檢視冷氣設備，

中壢區長李日強答詢表示，區公所每年編列在活動中心修繕的開口契約經費平均每處15萬元，中壢區有24處活動中心，謝美英要求民政局與區公所必須建立「緊急修繕預備金」機制，加速修繕，解決修繕牛步化的老問題。

謝美英也提出，12區的活動中心使用率呈現極端Ｍ型化，市區的活動中心搶破頭，但部分地處偏遠或規劃不佳的活動中心，除了選舉辦造勢、偶爾辦共餐外，平時根本大門深鎖淪為蚊子館，民政局與區公所必須實際檢討活動中心的實際使用率，針對長期閒置的空間，主動出擊，媒合社會局的公托、青農展示或微型創業基地進駐，活化公有資產。

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