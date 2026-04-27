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高校生青春盛典新北登場！　2026當大人高校祭今正式啟動

▲▼「2026當大人高校祭系列活動」今天（27日）正式啟動，以「超能」為主題，結合音樂、創作、社團展演、職涯探索與線上票選，打造一場屬於全台高中職學生的青春舞台。（圖／新北市政府提供）

▲「2026當大人高校祭系列活動」今天（27日）正式啟動，以「超能」為主題，結合音樂、創作、社團展演、職涯探索與線上票選，打造一場屬於全台高中職學生的青春舞台。（圖／新北市政府提供，下同）

政治中心／台北報導

專屬高校生的青春盛典在新北登場！「2026當大人高校祭系列活動」今天（27日）正式啟動，以「超能」為主題，結合音樂、創作、社團展演、職涯探索與線上票選，打造一場屬於全台高中職學生的青春舞台。新北副市長朱惕之今天與「畢業歌女神」許維芳共同出席啟動記者會，邀請全台高校生一起來新北，盡情揮灑創意、展現才華，留下屬於自己的青春印記。

朱惕之表示，新北市持續為年輕朋友打造多元發揮的舞台，陪伴他們在成長追夢的路上走得更穩。「2026當大人高校祭」是一場專屬高校生的青春盛典，今年以「超能」為主題，透過音樂、創作與多元活動，讓學生在參與中探索自我、累積經驗，也勇敢踏出成為「大人」的第一步。

他指出，真正的「超能力」，就是相信自己、勇敢做自己擅長的事，年輕只有一次，期待每位學生都能好好把握，發揮自己的專長與天賦，不需要羨慕別人的光芒，也不必被流量、讚數或外界期待所框限，走出屬於自己的成長道路。

記者會中首度公開今年活動主視覺設計，以「全新打造高校宇宙」為主題概念打造四大高校IP角色，包括活力滿滿的兔子寶妮BONNIE、才藝兼備的灰貓凱特KATE、真誠可靠的籃球隊長鬥牛犬布魯斯BRUCE，以及擁有搖滾魂的學生會長變色龍雷恩LEON。

▲▼「2026當大人高校祭系列活動」今天（27日）正式啟動，以「超能」為主題，結合音樂、創作、社團展演、職涯探索與線上票選，打造一場屬於全台高中職學生的青春舞台。（圖／新北市政府提供）

為喚起跨世代青春記憶，今年也特別推出YouTube突破千萬點閱的經典畢業歌《啟程》十年復刻版。現場由「畢業歌女神」許維芳與安康高中現代流行音樂社學生同台演唱《啟程》。

許維芳分享，時隔10年再次唱起這首歌，心情格外激動，也透露8月15日「2026當大人高校祭演唱會」中，當年演唱《啟程》的學生也將驚喜現身，與大家一同重返青春現場。

「2026當大人高校祭在新北」整合市府跨局處資源，從4月至10月串聯推出10大系列活動，並採取全新線上線下整合模式推動。線下部分，包含8月15日在新北市民廣場舉辦的「2026當大人高校祭演唱會」、「當大人福利社」互動體驗、「新北市社團成果發表會徵選」，以及邀請高校生喜愛的創作者、藝人與專家，分享成長經歷與職涯探索的「當大人巡迴工作坊」等。線上活動則規畫多元參與內容，包括短影音節目「超能教授」，邀請大學教授及高中職教師進行快問快答挑戰；以及「高校人氣歌手票選」與「高校畢業歌MV票選」，提供學生展現創作與表達的舞台。

教育局表示，「2026當大人高校祭」不只是一場活動，更是一場關於自信的成年禮，透過全新打造升級規劃的系列活動，提供跨領域的創意平台，讓學生的多元才華與熱情被看見，邀請全台高校生一起參與，綻放屬於自己青春的獨家精彩。

▲▼「2026當大人高校祭系列活動」今天（27日）正式啟動，以「超能」為主題，結合音樂、創作、社團展演、職涯探索與線上票選，打造一場屬於全台高中職學生的青春舞台。（圖／新北市政府提供）

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標籤:新北高校祭青春音樂職涯

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