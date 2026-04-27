台灣人停留天數砍半！　泰國擬縮減免簽名單「93國砍回57國」

▲泰國知名地標曼谷大皇宮。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

泰國政府正研擬縮減免簽國家名單，恢復到原本的57國免簽，同時有意將原本的60天免簽待遇縮短至30天，其中台灣旅客可停留天數可能將受影響。泰國觀光當局表示，此舉是為了加強對遊客審查，同時提升泰國旅遊品質。

根據Khaosod報導，泰國觀光與體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）表示，提議取消上屆政府於2024年7月推行的60天免簽政策，恢復為先前的免簽政策架構。

根據該提議案，泰國將免簽國家名單恢復為原本的57個免簽國家及地區，其餘國家或地區將根據具體情況和旅客觀光習慣逐案考量。蘇拉薩表示，此項政策調整目的是為了加強入境審查，並解決部分旅客利用長期停留權從事非觀光行為問題。

另據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國觀光與體育部很快會將正式方案提交內閣批准。蘇拉薩強調，未來針對外國旅客簽發的簽證必須符合現行法規，其中包括對入境泰國旅客的財務狀況、投資資金來源和相關證明文件的審查，同時也會調查外國居民逃稅行為，任何違規行為都將視為非法，並交由相關部門處理。

泰國自2023年底開放台灣旅客赴泰免簽證，當時規定每次最多可停留30天。隨後為重振受新冠疫情打擊的觀光產業，泰國政府又於2024年宣布，包括台灣在內93國旅客享有免簽入境泰國待遇，停留天數也從30天延長至60天。倘若泰國政府正式更改簽證政策，台灣雖然仍包含在原有的57國名單內，但旅客的停留天數將受到影響。

曼谷郵報認為，新的簽證政策可能無法真正解決問題，也就是執法不力、移民數據混亂和腐敗問題。此外，頻繁改變的入境政策可能為國際旅客、觀光業者和投資人帶來不確定性，也可能會削弱投資者對泰國市場的信心。