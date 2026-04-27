曹興誠嗆「蠢民民調」！力挺沈伯洋戰台北：唯一能拉下蔣萬安

▲曹興誠力薦沈伯洋戰台北。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026台北市長選戰逐漸升溫，民進黨布局也日益明朗。在鄭麗君因需專注關稅談判、參選機率降低後，民進黨立委沈伯洋近期動作頻頻，包括拜會議會、與藍綠人物同台亮相，參選態勢逐漸明朗。對此，聯電創辦人曹興誠直言，民進黨若要勝選，應由沈伯洋出戰，並斷言他是「唯一可能把蔣萬安拉下馬的人」。

曹興誠力挺：唯一能拉下蔣萬安的人

對於人選布局，曹興誠在節目專訪中直言，沈伯洋是民進黨「不二人選」，更是「唯一可能把蔣萬安拉下馬的人」。他認為，若兩人就任何議題進行對談，蔣萬安將「一講話就露餡」，甚至斷言只要公開辯論一次，選民立刻能看出差距。

曹興誠進一步指出，目前蔣萬安雖在國民黨內民調領先，但那是因為缺乏公開論述機會，「被保護得太好」，一旦不看稿發言、自由應答，就可能出現破綻。他也點名過去韓國瑜聲勢高漲時類似情況，認為公開發言往往才是檢驗政治人物實力的關鍵。

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

爭議言論掀波 批民調「蠢民的民調」

不過，曹興誠在專訪中的發言也引發爭議。針對蔣萬安目前民調居高不下，他直言這是「蠢民的民調」，甚至表示「台灣有很高比例的蠢」，引發外界議論。他強調，民調僅供參考，真正關鍵仍在候選人實質能力與公開辯論表現。

此外，他也分析台北選民結構，坦言部分藍營支持者對民進黨存有強烈反感，甚至對綠營形象抱持負面觀感，認為民進黨自身也應檢討並積極回應，改善外界觀感。

▲尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

綠營布局漸明朗 關鍵在辯論與國際視野

隨著選戰逐步升溫，外界普遍認為民進黨最終提名沈伯洋的可能性極高。對此，曹興誠也強調，沈伯洋優勢在於思辨能力與國際視野，反觀蔣萬安除雙城論壇外，較少在國際場合展現首都市長格局。

他並呼籲，台北市長選舉應回歸政策與理念辯論，讓選民清楚比較候選人差異，並重申「台北市是台北市民的城市」，應由市民決定未來方向。隨著選戰白熱化，雙方是否真的展開正面辯論，也將成為後續觀察焦點。