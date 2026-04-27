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賴清德出訪遭打壓全球僑胞怒了！　33僑團譴責中國「空域武器化」

▲▼總統賴清德錄製影片在史瓦帝尼國際會議中心舉辦的重要外賓晚宴致詞，慶賀恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）國王登基40週年，及紀念「三個58」的歷史里程碑。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出訪遭打壓，改以錄製影片方式，於史瓦帝尼國際會議中心舉辦的重要外賓晚宴致詞，慶賀恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）國王登基40週年，及紀念「三個58」的歷史里程碑。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德原訂上週出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加三國撤銷專機飛航許可，導致出訪行程被迫暫緩。此一事件引發全球海外台灣人社群高度關注，自4月23日起，多個指標性僑領組織相繼發表聲明，要求國際社會正視中國將「國際空域武器化」的行徑。

僑委會委員長徐佳青於美東時間26日晚間出席北美台灣人醫師協會舉辦的2026年大紐約分會年會晚宴時表示，中共企圖把全球領空變成新武器以封鎖威脅其他國家，這絕不是單一對台灣的威脅，而是把所有國家共同分享領空概念的基本常識與認知武器化。事情的嚴重性不光是中華民國台灣一次出訪受影響，而是全球航空自由與安全變成武器，之後讓國際社會分裂。

首波僑界聲援行動由台灣人公共事務會（FAPA）於4月23日發起，FAPA聯合全球共33個海外台灣人團體發表聲明，譴責北京操弄第三國飛航許可作為外交脅迫工具並霸凌台灣。

聲明強調，台灣2,300萬人民有權依照意志自由地與世界互動，北京無權干涉。除了強烈譴責北京行徑，該聲明也呼籲美國政府及國際社會採取行動，協助與塞席爾、模里西斯及馬達加斯加三國斡旋，促使其儘速恢復賴總統專機的飛航許可，維護台灣與友邦交往的權利。

接著，菲律賓台灣同鄉會隨後於4月25日發表聲明，從區域安全的角度提出示警。聲明指出，北京將原本應基於中立與安全的國際空域轉變為政治脅迫工具，這與菲律賓在西菲律賓海所面對的侵擾模式極為相似。

菲律賓僑界認為，若任由政治壓力決定空域使用，將動搖國際規則。聲明提醒各國，今日國際空域若被用來孤立台灣，未來也可能被用來限制他國的航行自由與貿易路線。因此，呼籲各理念相近的民主國家應採取堅定立場，反對任何形式的外交脅迫，確保全球公共領域的運作不受強權干預。

另外，全日本台灣連合會則於今（27日）發表聲明，嚴正抗議中國背離飛航安全與中立性的慣例。聲明表示，中國為了特定政治目的恣意限制空域使用，已嚴重妨礙台灣正當的對外交流。

全日本台灣連合會在聲明中也提出四項訴求，包括譴責威壓行為、支持台灣從事外交活動權利、呼籲各國勿屈從外來壓力以及要求國際社會以明確立場回應對台灣的不當打壓。另特別強調，日本與台灣共享自由、民主與法治等普世價值，期盼日本政府能基於這些價值，對鄰國台灣給予進一步的理解與支持。

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關鍵字：

標籤:中國施壓賴清德國際空域外交脅迫海外台灣

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